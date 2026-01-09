ΚΡΗΤΗ

Το ΕΛΜΕΠΑ πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο στη Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τις Ανοικτές Πληροφορίες της Έρευνας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) υπέγραψε τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τις Ανοικτές Πληροφορίες της Έρευνας αποτελώντας το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, και στηρίζοντας ενεργά την ευρωπαϊκή προσπάθεια για μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση ερευνητικών πληροφοριών.

Η Διακήρυξης της Βαρκελώνης προωθεί την αρχή ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνητών, τη χρηματοδότηση της έρευνας και την κατάταξη πανεπιστημίων θα πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα ελεύθερα προσβάσιμα, ελέγξιμα και διαθέσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Τέτοια δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία επιστημονικών δημοσιεύσεων (τίτλοι, συγγραφείς, ιδρύματα, χρηματοδότηση), βιβλιογραφικές αναφορές, στοιχεία για ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις, ανοικτά ερευνητικά δεδομένα, ιδρυματικά αποθετήρια διδακτορικών διατριβών και δείκτες έρευνας που βασίζονται σε ανοικτές πηγές. Η ανοικτή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες επιτρέπει πιο καθαρές και αξιόπιστες αξιολογήσεις.

Στην Ελλάδα, τη Διακήρυξη έχουν υπογράψει το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας «Αθηνά» και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου «ATHENA», την έχουν υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ και το ΕΛΜΕΠΑ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από πλήθος πανεπιστημίων, χρηματοδοτικών οργανισμών και θεσμικών φορέων.

Η συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ στη Διακήρυξη ενισχύει τη δέσμευση του Ιδρύματος για ανοικτή επιστήμη, διαφάνεια και υπεύθυνη αξιολόγηση της έρευνας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
