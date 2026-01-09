ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:«Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» Ενισχύσεις από 200.000 έως 6.000.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων του κλάδου

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2.2.3 με τίτλο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027», γνωστοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν:
Την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό/επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, χρήση ΑΠΕ, μείωση εκπομπών άνθρακα, μείωση πλαστικών).

Τη μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας και τη διαχείριση αποβλήτων.
Τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πράξης ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ και ο μέγιστος στα 6.000.000,00 ευρώ. Τα ποσοστά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50% έως 100%, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης και τη στόχευση της πράξης (π.χ. καινοτομία, συλλογικό συμφέρον).

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 24 μήνες, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα https://app.opske.gr/.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 30 Απριλίου 2026 και ώρα 15:00.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΛΥΘ:
• Σακελλαρίου Ιωάννης: 213 150 11 83, isakellariou@mou.gr
• Σωτηρόπουλος Αντώνιος: 213 150 11 81, asotiropoulos@mou.gr
• Κουντουράκης Ιωάννης: 213 150 11 86, ikountourakis@mou.gr

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ρέθυμνο : Είχαν στην κατοχή τους περίπου ένα κιλό κάνναβη και υποπολυβόλο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- άτομα κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της...

Το ΕΛΜΕΠΑ πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο στη Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τις Ανοικτές Πληροφορίες της Έρευνας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) υπέγραψε τη Διακήρυξη της...

Ελένη Βατσινά: Καθήκον κι ευθύνη του βουλευτή να ακούγεται η “φωνή” της Κοινωνίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δέσμευση για τη συνέχιση του αγώνα εντός κι εκτός...

Νίκος Αντωνακάκης : Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προστασία των ελαιοπαραγωγών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναγκαία η συλλογική οργάνωση των ελαιοπαραγωγών για την αποτελεσματικότερη...

