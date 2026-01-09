Ελένη Βατσινά: Καθήκον κι ευθύνη του βουλευτή να ακούγεται η “φωνή” της Κοινωνίας

Δέσμευση για τη συνέχιση του αγώνα εντός κι εκτός Βουλής δίνει η Τομεάρχης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηρακλείου, Ελένη Βατσινά, τονίζοντας ότι η πρωτιά της μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ως προς τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στα τέλη του 2025, αλλά και το ότι τον Δεκέμβριο έκοψε το “νήμα” των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων πρώτη μεταξύ των “300” της Βουλής, αντικατοπτρίζει τα πολυάριθμα προβλήματα των πολιτών και των επαγγελματιών, που χρήζουν ανάδειξης.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά αναφέρει:

“Η χρονιά που πέρασε βρήκε την ελληνική Κοινωνία σε μια στενωπό. Χρόνια μετά την μεγάλη κρίση, η χώρα μας όχι μόνο αδυνατεί να σταθεί στα πόδια της αλλά βρίσκεται στα “χέρια” μιας Κυβέρνησης που επιμένει ότι η Οικονομία ευημερεί, απαξιώνοντας συστηματικά το μόχθο του μέσου Έλληνα, βυθίζοντας στην παρακμή με την αδράνειά της το Κοινωνικό Κράτος που το ΠΑΣΟΚ, δεκαετίες πριν, εγκαθίδρυσε.

Η εκπνοή του 2025 με “βρήκε” να τερματίζω πρώτη σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη αλλά και στην τριάδα των πιο δραστήριων κοινοβουλευτικά βουλευτών όλων των κομμάτων στην Κρήτη.

Σε αυτό τον κοινοβουλευτικό… μαραθώνιο συνεχίζω, επιβεβαιώνοντας την υπεράσπιση ενός θεμελιώδους καθήκοντος κάθε βουλευτή: να μεταφέρει τη φωνή της Κοινωνίας στη Βουλή, στους υπουργούς, στην Κυβέρνηση. Να ακούει, να παρεμβαίνει, να διεκδικεί.

Καθήκον μας είναι να δίνουμε δύναμη στη φωνή των αδύναμων, να υπερασπιζόμαστε το την Κοινωνία που στο συντριπτικό μέρος της πλήττεται και πέφτει θύμα των ανάλγητων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι ευθύνη και υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους μικρομεσαίους, στους νέους και στους συνταξιούχους, σε όλους όσοι βλέπουν την καθημερινότητά τους να δυσκολεύει και να υποβαθμίζεται.

Η κοινοβουλευτική δράση δεν είναι αριθμοί και στατιστικές. Είναι εργαλείο λογοδοσίας και πίεσης, ώστε τα προβλήματα της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας να βρίσκουν απάντηση και λύση. Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η Βουλή μπορεί – και πρέπει – να λειτουργεί ως βήμα της κοινωνίας.

Η νέα χρονιά με βρίσκει ξανά στις επάλξεις και σε συνεχή επαφή με την κοινωνία. Με επιμονή, συνέπεια και αποφασιστικότητα συνεχίζω να παρεμβαίνω, να ζητώ απαντήσεις και να διεκδικώ, μέχρι η φωνή των πολλών να ακουστεί δυνατά εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις”.