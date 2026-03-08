Ηράκλειο:Στο 14ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής (Super Market) συμμετείχε ο Δήμος Γόρτυνας

Στο 14ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής (super market), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), στις Γούρνες, συμμετείχε, με δικό του περίπτερο ο Δήμος Γόρτυνας, προβάλλοντας τον φυσικό πλούτο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα προϊόντα του τόπου μας.

Το 14ο Παγκρήτιο Φόρουμ διοργάνωσαν τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, με την στήριξη και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παραγωγοί, βιοτέχνες και μεταποιητές από τον Δήμο Γόρτυνας και όλη την Κρήτη είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν (σε δικό τους χώρο) τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με στόχο την διάθεσή τους στα κρητικά ξενοδοχεία και την τοπική αγορά, μέσω των δικτύων διανομής (super market).

«Για ακόμα μία χρόνια, ο Δήμος Γόρτυνας στηρίζει, με την συμμετοχή του, αυτό το φόρουμ, που έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο θεσμό, ο οποίος ενισχύει την τοπική οικονομία και τους δεσμούς μεταξύ ξενοδόχων, αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και μεταποιητών και συμβάλλει, με τον καλύτερο τόπο, στην ανάδειξη των προϊόντων του τόπου μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους τους συμμετέχοντες στο φόρουμ, το επίπεδο και η ποιότητα του οποίου αναβαθμίζεται διαρκώς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

Στο περίπτερο του Δήμου Γόρτυνας βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Κοκκινάκης και εργαζόμενοι του Δήμου, που υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων τους βουλευτές Λευτέρη Αυγενάκη, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Μάξιμο Σενετάκη, τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη,

τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, την αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, τον αντιπεριφερειάρχη στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, την αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη,

τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Δαίδαλος Α.Ε. και περιφερειακό σύμβουλο Κωνσταντίνο Φασουλάκη, τον περιφερειακό σύμβουλο Μανώλη Καμπουράκη, τους Δημάρχους Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη, Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη και Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ευάγγελο Καρκανάκη και την β΄ αντιπρόεδρο Αμαλία Νινιράκη, τον πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη, εκπροσώπους φορέων, παραγωγούς και επιχειρηματίες.

Ευχαριστούμε θερμά το Τυροκομείο Στειακάκης, το Σούπερ Μάρκετ Λιοδακάκης, τον Νίκο Τσατσάκη (Μανιά), τους Ιωάννη και Κωνσταντίνο Κοκκινάκη, που πρόσφεραν προϊόντα ως κεράσματα για τους επισκέπτες του περιπτέρου του Δήμου Γόρτυνας.