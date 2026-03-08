Χανιά:2 θεατρικές παραστάσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Θεατρική Παράσταση ” Πες τα, ρε μάνα”

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ώρα 8.00 μ.μ., Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

Στις 8 Μαρτίου οι γυναίκες γιορτάζουν, βάζουν τα καλά τους και το διασκεδάζουν. Η ” Σκηνή Χωρίς Όρια”, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και του Δήμου Χανίων, ετοιμάζει μια βραδιά διασκεδαστική, παιχνιδιάρικη, διαδραστική και πολύ-πολύ αληθινή, με την παράσταση: “Πες τα, ρε μάνα”, εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο της Χανιώτισσας συγγραφέως Αρτέμιδος Πλανάκη, εκδόσεις, Λογότυπο.

Τρεις μαμάδες, δύο ηθοποιοί και μια χορεύτρια, απαντούν σε 20 ερωτήσεις δραματοποιώντας τα απερίγραπτα συναισθήματα, το τρελό χάος, τις κωμικό-τραγικές καταστάσεις της μητρότητας.

Το κείμενο προκύπτει από αυτοσχεδιασμούς και βασίζεται στις δικές τους εμπειρίες ως γυναίκες, επαγγελματίες, σύντροφοι και μαμάδες. Οι μουσικοί επί σκηνής ,επίσης γυναίκες, συνοδεύουν, αλληλεπιδρούν και πλαισιώνουν αυτή την μαγική συνύπαρξη όπου η δυσκολία, το βάρος και η μοναξιά αποκτούν φωνή, συναντάνε κι άλλες φωνές και μετατρέπονται σε ανακούφιση, ελαφρότητα και χαρά.

Μετά την παράσταση θ’ ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και με την συγγραφέα του βιβλίου ” Πες τα, ρε μάνα”, κυρία Άρτεμις Πλανάκη,

Ταυτότητα Παράστασης

Τίτλος : “Πες τα, ρε μάνα”

Εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο της Χανιώτισσας συγγραφέως Αρτέμιδος Πλανάκη,

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία- Σύνθεση κειμένου: Στέλλα Σκορδαρά

Μουσική : Χριστίνα Μαντάλα

Μυρτώ Παπαδάκη

Ενδυματολογική και Σκηνική επιμέλεια: Ηρώ Γαροφαλάκη

Επιμέλεια Μακιγιάζ: Δήμητρα Νταγκουνάκη

Παίζουν:

Ναταλία Παρθενίου

Στέλλα Σκορδαρά

Margot Newkirk

Μουσικοί επί σκηνής: Χριστίνα Μαντάλα, Μυρτώ Παπαδάκη

Παραγωγή: Σκηνή Χωρίς Όρια

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων

Θέατρο :Δημήτρης Βλησίδης

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 8 Μαρτίου στις 20:00

Είσοδος Ελεύθερη

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Ain’t a woman?

«8 Γυναίκες που Έγραψαν Ιστορία»

Θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στη δύναμη της γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζεται το θεατρικό δρώμενο «8 Γυναίκες που Έγραψαν Ιστορία: Ain’t I a Woman?», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οχτώ 8 εμβληματικές γυναικείες μορφές:

Olympe de Gouges

Sojourner Truth

Καλλιρρόη Παρρέν

Emmeline Pankhurst

Ελένη Σκούρα

Αύρα Θεοδωροπούλου

Μαρία Δεσύπρη

Ρόζα Ιμβριώτη

Μέσα από το λόγο, την κίνηση και τη μουσική το δρώμενο ζωντανεύει τις μορφές αυτών των γυναικών που «Από τη σιωπή στη φωνή και από την αδικία στη διεκδίκηση», ανέδειξαν ότι για κάθε δικαίωμα υπήρξε κάποτε ένας αγώνας…

Το δρώμενο είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις γυναίκες που τόλμησαν και ύψωσαν τη φωνή τους και μας υπενθυμίζουν πως :

Ό,τι σήμερα θεωρείται αυτονόητο… κάποτε ήταν μια φωνή που τόλμησε.»

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και την Α.Μ.Κ.Ε. TH.AR.O.S. (Through Art Or Science), με την υποστήριξη του Δημόσιου ΣΑΕΚ Χανίων και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών – Τ.Δ. Χανίων.

Συντελεστές:

Κείμενα–Στίχοι–Video–Σκηνοθεσία: Μανωλικάκης Λεωνίδας

Επιμέλεια Κίνησης: Αληζιώτη Βιργινία

Συμμετέχουν:

Αληζιώτη Βιργινία,

Κλεινάκη Αφροδίτη,

Λογαρίδου Σοφία,

Χιώτακη Ιωάννα,

Ψυχαράκη Ανδρονίκη