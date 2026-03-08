Ο Δήμος Χανίων τιμά τον Νίκο Ξυλούρη: Τη Δευτέρα 9/03 τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αρχαγγέλου της Κρήτης

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, Νίκου Ξυλούρη θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Χανίων τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στις 17:30, στο Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαίου Κρητικού ερμηνευτή, Νίκου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Αρχαγγέλος της Κρήτης», ο οποίος, με την καλλιτεχνική του παρουσία, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική παράδοση.

Την προτομή φιλοτέχνησε ο αείμνηστος, διακεκριμένος Χανιώτης γλύπτης, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, ενώ η δαπάνη για την κατασκευή της καλύφθηκε μέσω δωρεάς του ίδιου του γλύπτη και του αείμνηστου δικηγόρου Σπύρου Λιονάκη.

Την τελετή θα τιμήσουν με την παρουσία τους μέλη της οικογένειας του Νίκου Ξυλούρη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, μαθητές και πολίτες καθώς και πολίτες που επιθυμούν να αποδώσουν τιμή σε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής και παράδοσης.