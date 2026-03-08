Σταύρος Αρναουτάκης: Πρόταση 10 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια για την ανακαίνιση του ΔΕΚΚ Αδιαπραγμάτευτη η διεκδίκηση να παραμείνει ο χώρος στους φορείς της Κρήτης

Την κατηγορηματική θέση πως το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) πρέπει να παραμείνει στη διαχείριση των φορέων του νησιού, διατύπωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Μιλώντας στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής, που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την επίσημη κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου.

Η μεγάλη διεκδίκηση για το ΔΕΚΚ

Απευθυνόμενος στους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Κρήτης, τους αιρετούς και τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το ΔΕΚΚ στην τοπική οικονομία, τονίζοντας πως ο χώρος δεν μπορεί να αφεθεί σε άλλη διαχείριση εκτός των κρητικών φορέων. «Καταθέσαμε την πρότασή μας ώστε η Περιφέρεια Κρήτης να είναι χρηματοδότης για την ανακαίνιση αυτού του χώρου με 10 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορεί να είναι ένας χώρος για τον οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε παράλογο το ενδεχόμενο να πωληθεί ο χώρος, υπογράμμισε πως η πρόταση της Περιφέρειας είναι εξαιρετικά σημαντική και χρηματοδοτικά υψηλή. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια έχει ήδη δεσμευτεί με επιστολή για το ποσό των 10 εκατομμυρίων, καθιστώντας σαφές πως πρόκειται για μια συλλογική διεκδίκηση που βάζει στο περιθώριο κάθε άλλη προσπάθεια αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026, δρόμοι ελιάς και εξωστρέφεια

Εστιάζοντας στην εξωστρέφεια του νησιού, ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη σπουδαιότητα της ανακήρυξης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε πως οι Δρόμοι της Ελιάς θα έχουν στο εξής ως έδρα την Κρήτη, προαναγγέλλοντας την έναρξη δράσεων που θα προβάλλουν το ελαιόλαδο,

τα προϊόντα και τον πολιτισμό της ελιάς. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη συντονισμένης προετοιμασίας ενόψει της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι το 2028, προκειμένου η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια να διαθέτουν εξέχοντα χώρο προβολής των κρητικών προϊόντων στις νέες εγκαταστάσεις.