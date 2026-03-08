Hράκλειο:Με αναφορές σε σημαντικά θέματα η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Με ενδιαφέρουσες εξελίξεις ξεκίνησε ο Μάρτιος. Παραλάβαμε τα πρώτα οχήματα με τα οποία εκσυγχρονίζουμε τον στόλο του Δήμου μας, θέσαμε στη διάθεση όλων των πολιτών νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ξεκίνησε η έκθεση με μεγεθυμένα αντίγραφα σημαντικών έργων της Δημοτικής μας Πινακοθήκης στα Ενετικά Τείχη και ενισχύθηκαν οι Υπηρεσίες μας με 19 νέους μόνιμους υπαλλήλους, έπειτα από σχετικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας, ήταν και παραμένει βασική προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου, απλοποιώντας καθημερινές διαδικασίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και προσφέροντας στους δημότες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψή τους στις Δημοτικές Υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, δίνουμε έμφαση στη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη διαχείριση αιτημάτων και στην ψηφιακή επικοινωνία με τον Δήμο, με τη νέα υπηρεσία EasyPay. Μέσα από ένα απλό, φιλικό και προσβάσιμο περιβάλλον εξυπηρέτησης, κάθε πολίτης μπορεί πλέον να ενημερωθεί και για τις υποχρεώσεις του και να διευθετήσει ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα.

Στα σχόλια θα βρείτε κατατοπιστικά video και θα διαπιστώσετε πόσο εύκολη είναι η χρήση του νέου συστήματος, που βάζει τέλος σε ουρές και ταλαιπωρία.

🔘 Με 20 νέα οχήματα εκσυγχρονίζεται ο στόλος του Δήμου μας

Πραγματοποιώντας τη δέσμευσή μας και ικανοποιώντας μια σοβαρή ανάγκη, συνεχίζουμε τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων του Δήμου μας. Στόχος μας, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και των συνθηκών στις οποίες επιχειρεί καθημερινά το προσωπικό μας.

Παραλάβαμε τα πρώτα 12 νέα οχήματα, από τα 20 συνολικά που περιμένουμε, μαζί με τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη, Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη.

Αυτά τα οχήματα ήταν απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινωνικής Μέριμνας και ειδικότερα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Πρασίνου αλλά και της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για την οποία κυρίως αναμένονται ακόμα οκτώ αυτοκίνητα.

🔘 Έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

Συνεχίζοντας την υλοποίηση του στόχου μας να γίνουν τα Ενετικά Τείχη μέρος της καθημερινότητας όλων μας, δημιουργήσαμε την πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 19 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στην πύλη του Αγίου Γεωργίου.

Μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, περιηγηθήκαμε στην έκθεση με τα μεγεθυμένα αντίγραφα ζωγραφικών έργων των Χάρη Βαϊλάκη, Νίκου Βισκαδουράκη, Αριστείδη Βλάσση, Γιώργου Θ. Γεωργιάδη, Νίκου Γεωργιάδη, Ελένης Καραγιάννη, Δημήτριου Κοκότση, Γιώργου Μανουσάκη, Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη, Γιάννη Μιγάδη, Νικόλαου Σαντοριναίου, Τάκη Σιδέρη, Βασίλη Σολιδάκη, Αλέκου Τσακουντάκη, Θωμά Φανουράκη και Νίκου Φωτάκι.

Είναι η δεύτερη έκθεση που φιλοξενείται στην πύλη Αγίου Γεωργίου, μετά την φωτογραφική έκθεση για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και σας προτρέπω να την επισκεφτείτε.

Παράλληλα, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η πύλη Αγίου Γεωργίου λειτουργεί ξανά, με φύλαξη ήδη από τον Δεκέμβριο, ως πέρασμα που ενώνει την Πλατεία Ελευθερίας με την Λεωφόρο Ικάρου, από τις 08:00 έως τις 22:00 κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρειας Κρήτης. Παράλληλα, με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και με στόχο να φέρουμε τα σπουδαία έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου κοντά στους πολίτες, προετοιμάζουμε εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων των έργων της σε εσωτερικά και υπαίθρια

σημεία των Ενετικών Τειχών, εμπλουτίζοντας έτσι την πολιτιστική εμπειρία της διαδρομής που γίνεται μέρος της καθημερινότητας όλων μας.

Οι διαδοχικές αυτές εκθέσεις είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών και θα προβάλλουν την πλούσια εικαστική συλλογή της Πινακοθήκης μας στους ανθρώπους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

🔘 Ορκωμοσία 19 νέων μόνιμων υπαλλήλων στο Δήμο Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε στη Λότζια η ορκωμοσία 19 νέων μόνιμων Δημοτικών Υπαλλήλων που πέτυχαν τον διορισμό τους μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, παρουσία και των Αντιδημάρχων Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Καθαριότητας Γιώργου Τσαγκαράκη.

Πρόκειται για 16 εργαζομένους που ενισχύουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, δύο για το Τμήμα Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων και έναν για την Υπηρεσία Πρασίνου.

Τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Δήμου Ηρακλείου με τη βεβαιότητα ότι η συνεισφορά τους στην προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στο Ηράκλειο θα είναι πολύτιμη.

🔘 Καταγγελία για την στάθμευση οχημάτων στην τάφρο των Ενετικών Τειχών

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιόκτητων Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων κατήγγειλε τον Δήμο Ηρακλείου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αξιώνοντας τον τερματισμό της στάθμευσης σε σημεία της τάφρου των Ενετικών Τειχών, όπως προβλέπει η σχετική απαγορευτική απόφαση στη βάση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του 2016.

Σε συνέχεια της καταγγελίας αυτής στην οποία προέβησαν οι ιδιοκτήτες πάρκινγκ, η Εθνική Αρχή Διαφάνεια απαίτησε από τον Δήμο Ηρακλείου την άμεση τοποθέτηση κάθε διαθέσιμου μέσου αποτροπής της πρόσβασης και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Όλα τα παραπάνω έγιναν και δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών. Όπως επίσης είναι γνωστό, από το 2016, ο Δήμος Ηρακλείου έχει τοποθετήσει μπάρες, όπου επιτρέπεται, καθώς και κατάλληλη σήμανση. Οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει την ενημέρωση των οδηγών και ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την αναζήτηση χώρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για στάθμευση οχημάτων, θέμα για το οποίο θα υπάρξουν εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την Ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία συμμετείχα, με θέμα «Η Αυτοδιοίκηση δίπλα στη Νέα Γενιά – Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη της Νεανικής Παραβατικότητας». Συγχαίρω και από εδώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εγκληματικότητας – Παραβατικότητας των Νέων της ΚΕΔΕ Μιχάλη Καραμαλάκη για την πρωτοβουλία.

• Τις εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων καθώς και αντικατάστασης και συντήρησης του οδοφωτισμού, που συνεχίζονται με την φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

• Τα νέα έργα της ΔΕΥΑΗ για την τοποθέτηση νέων αγωγών ύδρευσης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών και του περιορισμού των διαρροών. Έργα που μπορεί να δημιουργούν μια σημειακή, προσωρινή αναστάτωση, αλλά είναι απαραίτητα και για τη διασφάλιση πολύτιμων υδάτινων πόρων.

• Τη βράβευση της δημοτικής μας επιχείρησης ΔΕΠΑΝΑΛ από το Σωματείο Οινοποιών Wines of Crete για την στρατηγική επιλογή να προσφέρει στα καταστήματα εστίασης αποκλειστικά κρητικές ετικέτες εμφιαλωμένων κρασιών, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο έμπρακτα την κρητική οινοποιία.

• Τον τρίτο γύρο των ενετικών Τειχών, δηλαδή το 3ο Parkrun Heraklion, που πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά με μεγάλη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, αρχάριων και έμπειρων δρομέων.

• Τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή, την Αντιπρόεδρο Δέσποινα Βελόγλου, τη Γενική Γραμματέα Έλσα Τσαγκουρνή, τον Ταμία Παύλο Σφακιανάκη και τους Εφόρους Ανθή Βούρλου και Αλεξάνδρα Γαλανάκη.

• Τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, καθώς και των ΚΗΦΗ του Δήμου μας που λειτουργούν με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

• Την απόφασή μας να ανταποκριθούμε θετικά στην επιθυμία της οικογένειας του Ηρακλειώτη ερμηνευτή, στιχουργού και μουσικού Μανώλη Λιδάκη και να παραμείνει μόνιμα στην τελευταία του κατοικία ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, που ξεκίνησε από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου μας και διέγραψε μια λαμπρή, αλλά δυστυχώς σύντομη πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Αυτή την εβδομάδα αποχαιρετήσαμε με οδύνη τη γλύπτρια και σκηνογράφο Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Το Ηράκλειο, ο τόπος καταγωγής της, αποχαιρέτησε μια δημιουργό με ξεχωριστή συνεισφορά στην τέχνη. Μια σπουδαία γυναίκα, που με το έργο, το ήθος και την αφοσίωσή της ανέδειξε τη δύναμη της αισθητικής έκφρασης.

Η διάκρισή της με το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» το 2020 από τον Δήμο μας, ήταν η ελάχιστη αναγνώριση της συμβολής της στα γράμματα και τις τέχνες, στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας.

Εκφράζω και από εδώ την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!

Αλέξης Καλοκαιρινός