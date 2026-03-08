Αναζήτηση
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου 2026-Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στ. Αρναουτάκης: Ο ρόλος των γυναικών στην οικοδόμηση της παγκόσμιας ειρήνης και της κοινωνικής ισορροπίας είναι διαχρονικός και ανεκτίμητης αξίας

Η 8η Μαρτίου, Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, είναι αφιερωμένη φέτος στα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δράση για όλες τις γυναίκες, όλου του κόσμου. Από το 1908 και μέχρι σήμερα, παρά τις κατακτήσεις που έχει πετύχει το γυναικείο κίνημα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και των διακρίσεων σε βάρος τους, υπάρχει δρόμος που πρέπει να διανύσουμε, ως άτομα και ως κοινωνία.

Ο ρόλος των γυναικών στην οικοδόμηση της παγκόσμιας ειρήνης και της κοινωνικής ισορροπίας είναι διαχρονικός και ανεκτίμητης αξίας. Ο σεβασμός στα δικαιώματα του γυναικείου φύλου, η καταπολέμηση πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος τους και η υιοθέτηση δράσεων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για όλους μας.

Στην Περιφέρεια Κρήτης εμπιστευόμαστε τις γυναίκες, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες τους και αναλαμβάνουμε δράσεις που προάγουν την αποτελεσματικότητά τους σε κάθε πεδίο. Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης 2026-2028, για την ισότητα των φύλων ευθυγραμμίζεται πλήρως με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο, με έμφαση στην προώθηση της έμφυλης ισότητας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής.
Τιμούμε τις γυναίκες και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους. Για να μπορούμε όλες και όλοι να χαμογελάμε με περηφάνεια!

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την Παγκόσμια...

0
«Οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη...

Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη,...

0
«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε τους...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
