Λασίθι:Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης σε μήνυμα του αναφέρει:

Με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.

Η γυναίκα – όπως γνωρίζουμε – παρά το γεγονός ότι έχει επιφορτιστεί με πολλαπλούς ρόλους καταφέρνει να ανταποκρίνεται συνεισφέροντας σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, παραμένοντας παράλληλα αυτή που έχει την τιμή να γίνεται μητέρα, τροφός και παιδαγωγός.

Τιμάμε σήμερα και κάθε μέρα του χρόνου τη γυναίκα γιατί αναγνωρίζουμε το διαχρονικό παράδειγμα του κόπου που καταβάλει καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα, με τον πολύπλευρο ρόλο της στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι σε πολλές γωνιές του κόσμου γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν ανισότητες, περιορισμούς και μορφές καταπίεσης, γεγονός που μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για ισότητα και αξιοπρέπεια παραμένει διαρκής.

Στο δικό μας Δήμο στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που διεκδικεί το αυτονόητο: να ζει, να εργάζεται και να ονειρεύεται χωρίς εμπόδια. Πιστεύουμε στην επάξια συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης όχι λόγω ποσόστωσης αλλά κυρίως λόγω ουσίας. Έχουμε ήδη στο δημοτικό συμβούλιο και στην δημοτική αρχή γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτό.

Οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στη γυναίκα που μας έδωσε ζωή, στη γυναίκα που είναι ως σύζυγος και σύντροφος πάντα στο πλευρό μας, στη γυναίκα συνεργάτη, σε όλες τις γυναίκες. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και δημιουργικά, με υγεία και δύναμη, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να στηρίξουν, όπως μόνο εκείνες γνωρίζουν με το αστείρευτο θάρρος τους, την οικογένεια και την κοινωνία.

Σε αυτό τον αγώνα είμαστε μαζί και δίπλα τους.

Χρόνια σας Πολλά!