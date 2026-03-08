Αναζήτηση
Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένης Βατσινά για την Ημέρα της Γυναίκας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, την Ημέρα της Γυναίκας, θυμόμαστε, διεκδικούμε και συνεχίζουμε.

Τιμάμε τις γυναίκες εκείνες πoυ άνoιξαν δρόμoυς πριν από εμάς, εκείνες που ύψωσαν φωνή όταν η Κοινωνία τις ήθελε σιωπηλές. Τιμάμε τους αγώνες που έχουν δοθεί κι αναγνωρίζουμε εκείνους που παραμένουν μπροστά μας.

Η Ισότητα δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα. Και η ενδυνάμωση των γυναικών δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά μια πιο δίκαιη, ελεύθερη και ανθρώπινη κοινωνία για όλους.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που παλεύει να ακουστεί, να αναγνωριστεί, να ζήσει χωρίς φόβο και περιορισμούς. Στηρίζουμε την αυτονομία, τη φωνή, το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ορίζει τη ζωή και το σώμα της.

Γιατί όταν μια γυναίκα προχωρά μπροστά, ανοίγει δρόμο για όλες!

Συνεχίζουμε μαζί, δυνατές!

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την Παγκόσμια...

«Οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη...

Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη,...

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε τους...

«Οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη...

