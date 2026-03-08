Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε τους αγώνες των γυναικών για ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό, τις κατακτήσεις και την διαρκή προσφορά τους στην κοινωνία, την οικογένεια, την εργασία, τον δημόσιο βίο.

Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει, προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, υπάρχει ακόμα δρόμος που πρέπει να διανύσουμε…

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μόνο ημέρα τιμής, αλλά και ημέρα ευθύνης. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό κάθε γυναίκας και εργαζόμαστε με συνέπεια για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, εξέλιξης και προοπτικής, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού για όλες τις γυναίκες».