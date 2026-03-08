Αναζήτηση
Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε τους αγώνες των γυναικών για ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό, τις κατακτήσεις και την διαρκή προσφορά τους στην κοινωνία, την οικογένεια, την εργασία, τον δημόσιο βίο.

Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει, προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, υπάρχει ακόμα δρόμος που πρέπει να διανύσουμε…

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μόνο ημέρα τιμής, αλλά και ημέρα ευθύνης. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό κάθε γυναίκας και εργαζόμαστε με συνέπεια για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, εξέλιξης και προοπτικής, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού για όλες τις γυναίκες».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημαδεύεται από τη...

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη...

Τρόμος στον Κόλπο – Τραμπ: Τους έχουμε διαλύσει – Μαζικά πλήγματα σε υποδομές

Με το Ισραήλ να σφυροκοπά αδιάκοπα το Ιράν, στο...
Με το Ισραήλ να σφυροκοπά αδιάκοπα το Ιράν, στο...

Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένης Βατσινά για την Ημέρα της Γυναίκας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, την Ημέρα της Γυναίκας, θυμόμαστε, διεκδικούμε και συνεχίζουμε. Τιμάμε...

