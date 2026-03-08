Αναζήτηση
Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας

«Οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη μόρφωση, την εργασία και την προσωπική επιλογή της αυτοδιάθεσης»

Με αφορμή την καθιέρωση της 8 ης Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:
«Η 8η Μαρτίου, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δεν αποτελεί μόνο ημέρα τιμής, αλλά κυρίως ημέρα διεκδίκησης. Είναι επίσης μια μέρα μνήμης των αγώνων που δόθηκαν για την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και αναμέτρησης των προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας.

Τιμούμε σήμερα τις γυναίκες που άνοιξαν δρόμους, και όλες εκείνες που καθημερινά αγωνίζονται στην εργασία, στην οικογένεια, στην επιστήμη, στον πολιτισμό και στην κοινωνική προσφορά.

Στον Δήμο Ηρακλείου, πιστεύουμε και εργαζόμαστε για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και συμπεριληπτική. Μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν θα υφίσταται διακρίσεις, βία ή αποκλεισμό.

Για αυτό και συνεχίζουμε προσανατολισμένοι στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής, σε δράσεις που καλλιεργούν τον σεβασμό και την ισότητα από τη νεότερη ηλικία, αλλά και με ανοιχτή ομπρέλα προστασίας, μεταξύ άλλων και με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Ο Ξενώνας προσφέρει στέγη, διατροφή, προστασία, κοινωνική στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, υπηρεσίες ένταξης στην απασχόληση, νομικής υποστήριξης και δράσεις δικτύωσης. Προσφέρει φροντίδα και ασφάλεια χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς.

Ειδικά σήμερα, όπου οι αλλεπάλληλες και πολυδιάστατες κρίσεις δοκιμάζουν την κοινωνική συνοχή, οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη μόρφωση, την εργασία και την προσωπική επιλογή της αυτοδιάθεσης. Χρόνια πολλά. Με μάτια και αυτιά ανοιχτά. Με φωνή δυνατή. Με ασταμάτητη δράση».

Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)
