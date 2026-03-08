Hράκλειο:Μήνυμα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αναφέρεται σε δήλωση του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί ημέρα τιμής αλλά και ουσιαστικής υπενθύμισης των αγώνων που δόθηκαν και συνεχίζουν να δίνονται για την ισότητα, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των γυναικών.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να εκφράσουμε τον σεβασμό και την εκτίμηση μας σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται, δημιουργούν, προσφέρουν και διεκδικούν έναν κόσμο πιο δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να στέκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή της στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, προωθώντας ίσες ευκαιρίες για όλες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας, τιμά και στηρίζει τον καθημερινό αγώνα των γυναικών για τη συμμετοχή τους, σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής.

Χρόνια πολλά λοιπόν, σε όλες τις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα και κάθε μέρα: στη μητέρα, την κόρη, τη σύζυγο, τη φίλη, την εργαζόμενη, αλλά και στις γυναίκες που δυστυχώς βιώνουν τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων και της βίας, με όποια μορφή κι αν εκδηλώνεται.

Χρόνια πολλά και σε όλες τις γυναίκες του Δήμου μας, στο «άλλο μισό του ουρανού», που με τη δύναμη και την παρουσία τους συμβάλλουν καθημερινά σε μια καλύτερη κοινωνία.

Γιατί όταν οι γυναίκες προχωρούν μπροστά, προχωρά μαζί τους ολόκληρη η κοινωνία.

Χρόνια σας πολλά!».