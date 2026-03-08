Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνωρίζει τη συμβολή των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της ακαδημαϊκής ζωής και τιμά τις γυναίκες ως ερευνήτριες, ως διδάσκουσες, ως φοιτήτριες και ως μέλη της πρυτανείας και της διοίκησης του Ιδρύματος.

Στηρίζουμε και προωθούμε την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα, στην καινοτομία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, έχοντας ως πρώτιστο μέλημά μας τη διαμόρφωση ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη συμπερίληψη.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας προσφέρει ευκαιρίες αναστοχασμού και δράσης, ώστε η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες να γίνουν καθημερινή πραγματικότητα για όλους.