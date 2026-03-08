«Σκορπιός της Ερήμου»: Συναγερμός σε αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα – Στο επίκεντρο η Σούδα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, καθώς ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ασφαλείας «Σκορπιός της Ερήμου», μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και τη σύλληψη Γεωργιανού κατασκόπου στη Σούδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) να αναπτύσσει εκτεταμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας φέρονται να κινούνται διακριτικά γύρω από ευαίσθητες περιοχές, εμφανιζόμενοι με διαφορετικές ιδιότητες, όπως τουρίστες, εργαζόμενοι σε καταστήματα ή συμμετέχοντες σε συνέδρια, ώστε να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη και στη βάση της Αλεξανδρούπολης, οι οποίες θεωρούνται δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, αυξημένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τουριστικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτες διαμονές ή μετακινήσεις ατόμων κοντά σε στρατιωτικές υποδομές. Ενδεικτικό της ανησυχίας των αρχών είναι ότι τους τελευταίους οκτώ μήνες έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα για υποθέσεις κατασκοπείας, με δραστηριότητα κυρίως στην Κρήτη και τον Έβρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ορισμένοι από τους υπόπτους χρησιμοποιούσαν διαβατήρια διαφορετικών χωρών από την πραγματική τους καταγωγή, ενώ σε μία περίπτωση άτομα με καταγωγή από τον Καύκασο φέρονται να είχαν εισέλθει στη χώρα με πολωνικά διαβατήρια. Το δίκτυο επιτήρησης επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές όπου στο παρελθόν υπήρξε παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, όπως στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, επιδιώκοντας την αποτροπή πιθανών κατασκοπευτικών ενεργειών ή ενεργειών δολιοφθοράς σε κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.