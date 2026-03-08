Νίκος Δένδιας: «Η Σούδα είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα»

Καθησυχαστικός ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Για την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή και τον φόβο που επικρατεί στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».
Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν η Σούδα ή άλλες υποδομές στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι στόχοι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά με απόλυτη σοβαρότητα και με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Σε ό,τι αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών, έχουν ληφθεί κατά το δυνατόν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Η Σούδα, όπως κι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας, είναι προστατευμένες από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή».
Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στα απώτατα όρια της εμβέλειας των ιρανικών όπλων. Παράλληλα, έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στην Κάρπαθο αντιαεροπορική πυροβολαρχία, ενώ υπάρχουν ελληνικά πλοία, τα οποία έχουν δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έχουμε αποφασίσει να παράσχουμε βοήθεια και αντιβαλλιστική κάλυψη στη φίλη Βουλγαρία έπειτα από αίτημά της».
Cretalive