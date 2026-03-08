Αναζήτηση
Νίκος Δένδιας: «Η Σούδα είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα»

Από: ΠΚ team

Καθησυχαστικός ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή και τον φόβο που επικρατεί στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν η Σούδα ή άλλες υποδομές στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι στόχοι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά με απόλυτη σοβαρότητα και με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Σε ό,τι αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών, έχουν ληφθεί κατά το δυνατόν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Η Σούδα, όπως κι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας, είναι προστατευμένες από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στα απώτατα όρια της εμβέλειας των ιρανικών όπλων. Παράλληλα, έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στην Κάρπαθο αντιαεροπορική πυροβολαρχία, ενώ υπάρχουν ελληνικά πλοία, τα οποία έχουν δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έχουμε αποφασίσει να παράσχουμε βοήθεια και αντιβαλλιστική κάλυψη στη φίλη Βουλγαρία έπειτα από αίτημά της».

 

Cretalive

Ο πόλεμος μπορεί να φέρει περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα
Ο πόλεμος μπορεί να φέρει περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι ταξιδιώτες θεωρούν ασφαλή τη χώρα μας και αυτό...

«Σκορπιός της Ερήμου»: Συναγερμός σε αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα – Στο επίκεντρο η Σούδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην...

SKY express : Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV) έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής...

Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνωρίζει τη συμβολή των γυναικών σε...

