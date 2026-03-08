Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Κύπρο τη Δευτέρα Μητσοτάκης και Μακρόν, θα έχουν συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Και οι τρεις θα μεταβούν στην Πάφο – Ο Γάλλος πρόεδρος θα φτάσει στην Κύπρο, λίγες ημέρες μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη μεγαλόνησο ως ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος ενός επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα παραπάνω σημειώνονται σε σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικών σχέσεων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των δεσμών της Γαλλίας με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.

Συνάντηση Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Και οι τρεις άνδρες θα φτάσουν αύριο στην Πάφο. Εκεί βρίσκεται η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου έχουν μετατασταθμεύσει και τα ελληνικά F16.

 

http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:...

0
«Επενδύουμε στην πρόληψη με δωρεάν εξετάσεις». «Η Παγκόσμια Ημέρα της...

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν...

0
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 3036. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση 3036 του...

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:...

0
«Επενδύουμε στην πρόληψη με δωρεάν εξετάσεις». «Η Παγκόσμια Ημέρα της...

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν...

0
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 3036. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση 3036 του...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νίκος Δένδιας: «Η Σούδα είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα»
Επόμενο άρθρο
Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω Μέσης Ανατολή
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μήνυμα αντοχής από τον ισραηλινό στρατό: «Ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων,...

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία

ΠΚ team ΠΚ team -
«Επενδύουμε στην πρόληψη με δωρεάν εξετάσεις». «Η Παγκόσμια Ημέρα της...

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 3036. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση 3036 του...

Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων με φόντο τη Μ. Ανατολή: Κίνδυνος για τα τρόφιμα και νέος «βραχνάς» για τους αγρότες

ΠΚ team ΠΚ team -
Το σοκ για τα τρόφιμα μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST