ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς και όπλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (26.12.2025) το μεσημέρι 38χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, την 25.12.2025, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί .

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου...

0
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

0
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου...

0
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

0
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ
Επόμενο άρθρο
«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...

Κρήτη: Αγροκτηνοτρόφοι μοιράζουν βραστό κρέας σε πολίτες στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Να ζήσουμε και να παράγουμε θέλουμε και να αγωνιστούμε...

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής | Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST