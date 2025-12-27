«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Την Παρασκευή 26/12, εντυπωσίασε το εορταστικό υπερθέαμα του drone show, το πρώτο στην ιστορία της πόλης με τις μοναδικές εικόνες στον Ηρακλειώτικο ουρανό. Τα πάνω από 300 σκάφη σχημάτισαν εικόνες από το Γρύπα, το σύμβολο της πόλης του Ηρακλείου, τα Ενετικά Τείχη, το φεστιβάλ των Τειχών και Χριστουγεννιάτικες φιγούρες ενθουσιάζοντας τους εκατοντάδες πολίτες που παρακολούθησαν από κοντά το φαντασμαγορικό θέαμα, στα Ενετικά Τείχη πάνω από την πύλη Ιησού.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη «Τα φώτα της γιορτής», στην κατάμεστη από κόσμο πύλη Ιησού. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης ετοίμασε με τη Λίνα Νικολακοπούλου ένα πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με επιλογές από σημαντικά ρεπερτόρια.

Για σήμερα, Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Ελευθερίας

• 11:00 O Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων δημιουργεί και κερνάει «Κουμπανάκια». O Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, θέλει να μας θυμίσει πόσο σημαντικά και πολύτιμα είναι αυτά που έχουμε κατακτήσει και απολαμβάνουμε, η ειρήνη, η χαρά της ζωής, η αρμονική συνύπαρξη, η συνεργασία, και πόσο αξίζει να τα σεβόμαστε, να τα τιμούμε και να τα διαφυλάσσουμε.

Είσοδος Κηποθεάτρου Νίκος Καζαντζάκης (παιδική χαρά ΟΑΣΗ)

• 11:30 Ήρωες της Ντίσνεϊ.Με φόντο τα ενετικά τείχη, οι γνωστοί κι αγαπημένοι ήρωες της Ντίσνεϊ σκορπίζουν χαρά στα παιδιά, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Πύλη Ιησού

• 18:00 Παιδική Σκηνή του Cretan Winds «10 Ιστορίες για Καλικάντζαρους».Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση με αφήγηση & ζωντανή παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα. Μια θεατρική αφήγηση δέκα παραδοσιακών ιστοριών από όλη την Ελλάδα,

βασισμένων στους καλικάντζαρους – τα μυθικά πλάσματα του Δωδεκαημέρου – συνοδευμένες από ζωντανή παραδοσιακή μουσική με κάλαντα, σκοπούς και εορταστικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα (Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Μικρά Ασία, Νησιά).

Συμμετέχουν: Μαρία Λούκα (κείμενα, αφήγηση, τραγούδι, κρουστά), Γιώργος Ζαχαριουδάκης (πνευστά, λύρα), Βαγγέλης Τσαγκαράκης (λαούτο)

Πλατεία Ελευθερίας

• 18:30 Street Dance Show (XMAS Edition). Μια νεανική χορευτική πανδαισία street style, latin και άλλων χορών που υπόσχεται να σας παρασύρει με τον πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο στον μαγικό κόσμο του χορού αλλά και το εορταστικό κλίμα των φετινών Χριστουγέννων!

Με αίσθημα αγάπης, συνεργασίας και ισοτιμίας στην βραδιά θα συμμετέχουν εθελοντικά οι ακόλουθες διακεκριμένες σχολές και ομάδες χορού της πόλης του Ηρακλείου! Ελληνικό Κέντρο Χορού & Παραστατικών Τεχνών ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ, σχολή Χορού & Τεχνών ARTBEAT, σχολή Χορού MAKE YOUR MOVE, Ομάδα Χορού INITIUM

Πλατεία Ελευθερίας

• 20:00 Συναυλία Κρητικής μουσικής με τους Στέλιο Ανετάκη (λαούτο), Γιώργο Κολλάρο (λαούτο), Μανώλη Πλαΐτη (λύρα), Άγγελο Ουσταμανωλάκη (Μαντολίνο)

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Προμαχώνα Ιησού

• 12:00 Show με ξυλοπόδαρους ΟΜΜΑ STUDIO. Οι αγαπημένοι ξυλοπόδαροι του ΟΜΜΑ Studio σκορπίζουν εντυπωσιακό θέαμα και χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Ένα παιδικό πάρτυ όπου οι ξυλοπόδαροι θα κάνουν μπαλονοκατασκευές και θα αφηγηθούν δραματοποιημένα παραμύθια στα παιδιά, σε διάδραση με αυτά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του Heraklion web radio και της εκπομπής “Τα παραμύθια του Κόσμου” με τον Αντώνη Διαμαντή.

Πλατεία Ελευθερίας

• 18:00 Συναυλία με την χορωδία Μικρασιατών του Μεγάλου Κάστρου. Μικρασιατικά κάλαντα του Δωδεκαημέρου από τη χορωδία Μικρασιατών Μεγάλου Κάστρου. Χοραρχης Ανδρέας Γιακουμάκης. Μουσικοί: Γρηγόρης Γιακουμάκης Πολιτική Λύρα, Θάνος Γιακουμάκης Λαούτο, Μιχάλης Κωστής Ούτι, Μάρθα Γριβάκη κανονάκι, Ευθύμης Τριανταφυλλίδης κρουστά.

• 19:00 Συναυλία με την Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία Ηρακλείου “Καστρωδούντες”.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/