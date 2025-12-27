Το «ευχαριστώ» του Δήμαρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στη δικηγόρο του Δήμου Μαρία Κατίκα

Τη δικηγόρο του Δήμου Ηρακλείου Μαρία Κατίκα που συνταξιοδοτείται στις 31/12/2025 συνάντησε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, ευχαριστώντας την για την πολύ καλή συνεργασία και τη σημαντική προσφορά της στον Δήμο και τους ανθρώπους του.

Η Μαρία Κατίκα προσέφερε τις υπηρεσίες της επί σειρά ετών, αρχικά στον πρώην Δήμο Νέας Αλικαρνασσού και στη συνέχεια στον Δήμο Ηρακλείου, με αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Γεγονός που αναγνωρίστηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22/12, όταν το Σώμα κλήθηκε να εγκρίνει τη λύση της σύμβασής της λόγω συνταξιοδότησης, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και σύσσωμο το Σώμα να εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την προσφορά της.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξήρε την προσφορά της τονίζοντας ότι χειρίστηκε με επιτυχία σημαντικές υποθέσεις, προασπίζοντας αποτελεσματικά τα συμφέροντα του Δήμου: «Η Μαρία Κατίκα υπηρέτησε επί μια μακρά σειρά ετών την Νομική Υπηρεσία.

Προέρχεται από τον Δήμο Νέας Αλικαρνασσού και συνέχισε στον Δήμο Ηρακλείου να ασχολείται με σημαντικά ζητήματα του πρώην Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, που μας απασχολούν και σήμερα. Όπως είναι η αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και το ζήτημα των φυλακών, το οποίο χειρίστηκε με εξαιρετική επιτυχία.

Για όσους από εμάς γνωρίζουμε την Μαρία Κατίκα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε την υπόθεση του Δήμου προσωπική της υπόθεση. Η εμπλοκή της στα ζητήματα της προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου ήταν ολόψυχη. Ήταν πολύ αποτελεσματική και νομίζω ότι συμμεριζόμαστε όλοι μας αυτή την άποψη.

Εκφράζουμε τόσο εγώ όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο, τις ευχαριστίες μας στην Μαρία Κατίκα».