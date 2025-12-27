Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής | Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Το καλλιτεχνικό σχήμα Ωδηπόρος παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, με αφορμή τα 20 χρόνια από τον θάνατό του.
Έτσι που η αφήγηση συναντά το τραγούδι, μικρά στιγμιότυπα ζωής πλέκονται ανάμεσα στις μουσικές, φωτίζοντας σταθμούς από την πορεία του συνθέτη.
Έτσι που η νοσταλγία ξυπνά τη μνήμη, μελωδίες και στίχοι θα ανέβουν από την καρδιά στα χείλη, για να αναδείξουν τον μουσικό και στιχουργικό πλούτο του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη.
Συντελεστές:
• Καλλιτεχνικό σχήμα Ωδηπόρος
• Αφήγηση – Ερμηνεία: Ανδριανή Κυλάφη
• Μουσική επιμέλεια: Ζαχαρίας Δραμουντάνης
• Επιμέλεια κειμένων: Κριτσωτάκης Γιώργος
• Τραγούδι – κιθάρα: Κριτσωτάκης Γιώργος
• Τραγούδι: Αυγουστινάκη Μαρία
• Μπάσο: Δραμουντάνης Ζαχαρίας
• Ακορντεόν: Νικολιδάκης Αντώνης
• Πιάνο: Κιαγιαδάκης Γιάννης
• Κιθάρα: Κουτεντάκης Αριστείδης
• Τύμπανα: Παγωμένος Νίκος
• Μπουζούκι: Σφακιανάκης Κώστας
Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:
– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.
Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική
• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά