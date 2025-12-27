Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής | Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Το καλλιτεχνικό σχήμα Ωδηπόρος παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, με αφορμή τα 20 χρόνια από τον θάνατό του.

Έτσι που η αφήγηση συναντά το τραγούδι, μικρά στιγμιότυπα ζωής πλέκονται ανάμεσα στις μουσικές, φωτίζοντας σταθμούς από την πορεία του συνθέτη.

Έτσι που η νοσταλγία ξυπνά τη μνήμη, μελωδίες και στίχοι θα ανέβουν από την καρδιά στα χείλη, για να αναδείξουν τον μουσικό και στιχουργικό πλούτο του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη.

Συντελεστές:

• Καλλιτεχνικό σχήμα Ωδηπόρος

• Αφήγηση – Ερμηνεία: Ανδριανή Κυλάφη

• Μουσική επιμέλεια: Ζαχαρίας Δραμουντάνης

• Επιμέλεια κειμένων: Κριτσωτάκης Γιώργος

• Τραγούδι – κιθάρα: Κριτσωτάκης Γιώργος

• Τραγούδι: Αυγουστινάκη Μαρία

• Μπάσο: Δραμουντάνης Ζαχαρίας

• Ακορντεόν: Νικολιδάκης Αντώνης

• Πιάνο: Κιαγιαδάκης Γιάννης

• Κιθάρα: Κουτεντάκης Αριστείδης

• Τύμπανα: Παγωμένος Νίκος

• Μπουζούκι: Σφακιανάκης Κώστας

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

