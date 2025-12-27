ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής | Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Το καλλιτεχνικό σχήμα Ωδηπόρος παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, με αφορμή τα 20 χρόνια από τον θάνατό του.

Έτσι που η αφήγηση συναντά το τραγούδι, μικρά στιγμιότυπα ζωής πλέκονται ανάμεσα στις μουσικές, φωτίζοντας σταθμούς από την πορεία του συνθέτη.

Έτσι που η νοσταλγία ξυπνά τη μνήμη, μελωδίες και στίχοι θα ανέβουν από την καρδιά στα χείλη, για να αναδείξουν τον μουσικό και στιχουργικό πλούτο του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη.

Συντελεστές:
• Καλλιτεχνικό σχήμα Ωδηπόρος
• Αφήγηση – Ερμηνεία: Ανδριανή Κυλάφη
• Μουσική επιμέλεια: Ζαχαρίας Δραμουντάνης

• Επιμέλεια κειμένων: Κριτσωτάκης Γιώργος
• Τραγούδι – κιθάρα: Κριτσωτάκης Γιώργος

• Τραγούδι: Αυγουστινάκη Μαρία
• Μπάσο: Δραμουντάνης Ζαχαρίας
• Ακορντεόν: Νικολιδάκης Αντώνης

• Πιάνο: Κιαγιαδάκης Γιάννης
• Κιθάρα: Κουτεντάκης Αριστείδης
• Τύμπανα: Παγωμένος Νίκος
• Μπουζούκι: Σφακιανάκης Κώστας

Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου...

0
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

0
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου...

0
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

0
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...
Το «ευχαριστώ» του Δήμαρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στη δικηγόρο του Δήμου Μαρία Κατίκα
Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς
