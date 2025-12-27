ΚΡΗΤΗ

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά στην παράδοση

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης αποχαιρετούν τα Ανώγεια και ο καλλιτεχνικός κόσμος της Κρήτης τον Μανώλη Σκουλά, γνωστό και ως «Ρωμανογιώργη» ή «Γιωργαντά», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ο γνωστός λυράρης υπήρξε ξεχωριστή μορφή της κρητικής μουσικής παράδοσης, με πολυετή παρουσία στη λύρα και ενεργή συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου του. Άνθρωπος σεμνός και αγαπητός, συνέδεσε το όνομά του με μια αυθεντική εποχή της κρητικής μουσικής, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη ήθους, σεβασμού και πολιτιστικής συνέχειας.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του διαδρομή, εργαζόταν στο ΙΚΑ Αλικαρνασσού, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Ηράκλειο, διατηρώντας πάντα στενούς δεσμούς με τα Ανώγεια.

Η απώλειά του αφήνει φτωχότερη την τοπική μουσική παράδοση, αλλά και την κοινωνία που τον γνώρισε και τον αγάπησε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου...

0
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής |...

0
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην...

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου...

0
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής |...

0
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής | Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο...

Κρήτη: Αγροκτηνοτρόφοι μοιράζουν βραστό κρέας σε πολίτες στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Να ζήσουμε και να παράγουμε θέλουμε και να αγωνιστούμε...

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής | Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην...

Το «ευχαριστώ» του Δήμαρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στη δικηγόρο του Δήμου Μαρία Κατίκα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη δικηγόρο του Δήμου Ηρακλείου Μαρία Κατίκα που συνταξιοδοτείται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST