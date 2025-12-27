ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δωρεά 500 βιβλίων σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με 500 βιβλία εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες τριών σχολείων στο Δήμο Ηρακλείου, δωρεά του Μανόλη Κυριάκη, ιδιοκτήτη του ιστορικού βιβλιοπωλείου που κλείνει έπειτα από 45 χρόνια λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για το 6ο και 44ο Δημοτικό σχολείο, το 4ο Δημοτικό σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού.

Η ανακοίνωση αποδοχής της δωρεάς έγινε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 6ο και 44ο Δημοτικό σχολείο. Ο Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε τον Μανόλη Κυριάκη για την δωρεά αλλά και συνολικά για την συνεισφορά του στα γράμματα και τη λογοτεχνία και του ευχήθηκε καλή δύναμη στη νέα του ζωή.

Οι Διευθύντριες των σχολείων Μαριλένα Παπαζαχαριάκη και Εμμανουέλλα Περισυνάκη θα διαθέσουν τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του σχολείου και στους μικρούς μαθητές.

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

0
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής |...

0
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην...

Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

0
Η Κρήτη αποχαιρετά έναν αγαπημένο λυράρη με σημαντική προσφορά...

Ηράκλειο : Στα χρόνια της υπομονής |...

0
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην...
Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς
