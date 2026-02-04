Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Σύλληψη επτά ανηλίκων για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ατόμων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -7- ανήλικοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ημεδαπών στο Ηράκλειο

Επιπλέον συνελήφθησαν -4- κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες (03.02.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, επτά (7) ανήλικοι κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ημεδαπών. Επιπλέον συνελήφθησαν και τέσσερις (4) κηδεμόνες κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χτύπησαν με τα χέρια και τα πόδια καθώς και με τη χρήση ξύλων και πετρών δύο ημεδαπούς, ηλικίας 51 και 39 ετών προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα οι επτά ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις (3) κηδεμόνες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Παγκόσμια Ημέρα...

0
Σήμερα, στεκόμαστε απέναντι σε μια σιωπηλή παγκόσμια πρόκληση. Απέναντι...

Κόβουν την πίτα τους για το 2026...

0
Πιστοί στις υποσχέσεις μας ,υποδεχόμαστε με ελπίδα και αισιοδοξία...

Προηγούμενο άρθρο
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
