Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, σήμερα 4 Φεβρουαρίου, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ελπίδα, στην ενημέρωση και στη δύναμη της πρόληψης. Είναι μια υπενθύμιση ότι ο καρκίνος δεν αφορά μόνο αριθμούς και στατιστικές, αλλά ανθρώπους, οικογένειες και ζωές που συνεχίζουν με θάρρος και αισιοδοξία.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η πρόοδος της επιστήμης, η συλλογική προσπάθεια και η ανθρώπινη αλληλεγγύη ενισχύουν καθημερινά τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες ιστορίες επιβίωσης.

Η ημέρα αυτή μας καλεί να μιλήσουμε ανοιχτά, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο και να επενδύσουμε στη γνώση και στη φροντίδα. Με αισιοδοξία, συνεργασία και σεβασμό στον άνθρωπο, η πρόληψη γίνεται πράξη και η ελπίδα γίνεται δύναμη για το μέλλον.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε: «η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο με κατανόηση, ελπίδα και ανθρωπιά.

Στην Περιφέρεια Κρήτης πιστεύουμε ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Με σεβασμό και φροντίδα, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενδυναμώνει τους πολίτες και καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Γιατί κάθε ζωή μετράει και κάθε μικρό βήμα γνώσης και πρόληψης είναι ένα βήμα ελπίδας για το σήμερα και το αύριο».

