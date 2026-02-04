Αναζήτηση
Κρήτη: Ένοχος 36χρονος για τον θάνατο 33χρονου πιλότου της ομάδας «Ζευς» σε τροχαίο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων έκρινε ένοχο τον 36χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο
Τέσσερα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 33χρονο σμηναγό Μανώλη Γαρεφαλάκη εκδικάστηκε η υπόθεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Στο εδώλιο κάθισε ο 36χρονος, σήμερα, άνδρας που ήταν ο οδηγός του δίκυκλου που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά όταν επιχείρησε να αλλάξει πορεία χωρίς όμως να ενεργοποιήσει το φλας, γεγονός που όπως εκτιμήθηκε συνέβαλε στην πρόκληση του θανατηφόρου.

Σύμφωνα με το patris.gr, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ο 36χρονος κατηγορούμενος ανέφερε πως είχε ανάψει το φλας και ότι ο 33χρονος σμηναγός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, κάτι το οποίο δεν απεδείχθη όπως έκρινε το δικαστήριο.

Αρκετές ώρες μετά την ακροαματική διαδικασία το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του 36χρονου και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 33χρονος σμηναγός, Μανώλης Γαρεφαλάκης, ήταν ένας έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της ομάδος «Ζευς». Είχε καταγωγή από το Καστέλι και το 2018 ήταν ο αφηγητής των αεροπορικών επιδείξεων στον Καράβολα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
