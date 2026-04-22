Ηράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του γιατρού Νικόλαου Ρεθυμνιωτάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νικολάου Ρεθυμνιωτάκη, ενός εξαιρετικού γιατρού και ενός ανθρώπου με ήθος, προσφορά και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία, αλλά πάνω απ’ όλα ενός πολύ καλού φίλου.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει πόνο. Υπήρξε μια προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην ιατρική επιστήμη όσο και στην κοινωνία της Μεσαράς, υπηρετώντας τον άνθρωπο με αφοσίωση, συνέπεια και βαθιά ανθρωπιά. Ως συντοπίτης, τίμησε τον τόπο μας με τη διαδρομή και το έργο του.

Η απώλειά του αφήνει αισθητά φτωχότερη την πόλη μας, το Ηράκλειο, αλλά και την ιατρική κοινότητα που υπηρέτησε με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Για μένα, η απώλειά του είναι και προσωπική. Μας συνέδεε μια ειλικρινής φιλία, ενώ η σχέση μου με την οικογένειά του, και ιδιαίτερα με τον γιο του Κωνσταντίνο, επίσης εξαίρετο γιατρό, κάνει το κενό ακόμη πιο βαρύ. Ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση σε όλους όσοι τον γνώρισαν.

Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του Καίτη, στα παιδιά του Κωνσταντίνο και Φανή και στα αγαπημένα του εγγόνια, Κατερίνα και Φίλιππο.
Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.»

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο...

0
Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος -...

ΙΤΕ: Hμερίδα για την «Παράκτια Τρωτότητα και...

0
Το έργο επικεντρώνεται στην εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας σε...

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

