Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ασύλληπτη ιεροσυλία στην Κρήτη: Έκλεψαν τα σκαλοπάτια του 19ου αιώνα από ιστορικό κτίριο!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές περιστατικό βανδαλισμού βρίσκεται το Βραχάσι, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν σμιλευμένα σκαλοπάτια από την είσοδο του παλιού Αρρεναγωγείου, ενός κτιρίου με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το μνημείο βρίσκεται σε τροχιά αποκατάστασης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή. Το συγκεκριμένο κτίριο χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, ενώ είχε ανακαινιστεί το 1912. Το 2016 παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή, με στόχο την αναστήλωσή του, ενώ το 2025 εγκρίθηκε και η σχετική μελέτη από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Η κλοπή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου να κάνει λόγο για ενέργεια που προσβάλλει την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου. Όπως επισημαίνει, το Βραχάσι αποτελεί μια κοινότητα με βαθιές ρίζες και ισχυρό δεσμό των κατοίκων με την παράδοση, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τέτοιου είδους περιστατικά.

Παράλληλα, ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για πράξη απαξίωσης απέναντι τόσο στην πολιτιστική κληρονομιά όσο και στην προσπάθεια αναστήλωσης του μνημείου, αλλά και στη δημόσια περιουσία. Ξεκαθαρίζει, δε, ότι σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου, την ΕΛ.ΑΣ. και τις αρμόδιες αρχές, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την εφαρμογή του νόμου.

Ως άμεσο μέτρο, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του χώρου προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω φθορές. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος δηλώνει ότι θα στηρίξει ενεργά την εξέλιξη της αναστήλωσης, παρά το γεγονός ότι το ακίνητο έχει παραχωρηθεί σε άλλο φορέα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Η λιποθυμία ορθοπεδικού από εξάντληση μπροστά σε δεκάδες ασθενείς «ξεσηκώνει» τους γιατρούς στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του γιατρού Νικόλαου Ρεθυμνιωτάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST