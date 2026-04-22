Η λιποθυμία ορθοπεδικού από εξάντληση μπροστά σε δεκάδες ασθενείς «ξεσηκώνει» τους γιατρούς στο Ρέθυμνο

«Ο συνάδελφός μας κατέρρευσε από την πίεση και την κούραση και δεν είναι ο μόνος» υπογραμμίζει η πρόεδρος των γιατρών ενώ οργανώνεται μαζική αντίδραση για την υποστελέχωση.
Η υποστελέχωση των νοσοκομείων είναι τραγική και οι υπερβολικές ώρες εργασίας, ξεπερνούν συχνά, κατά πολύ, τα επιτρεπτά όρια.
«Δεν ανεχόμαστε άλλο τη σωματική και ψυχική μας εξάντληση.
Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου καλεί όλους τους γιατρούς σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23/4 στο νοσοκομείο για τη μαζική μας αντίδραση στην πολιτική που μας εξοντώνει.»
Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών, με αφορμή την λιποθυμία, από την πίεση και την κούραση, ορθοπεδικού την ώρα που περίμενε για εξέταση «λαοθάλασσα» ασθενών.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται σχεδόν όλες οι κλινικές
Στην ανακοίνωση, τονίζεται:
«Η κατάσταση λόγω της υποστελέχωσης σε όλες τις βασικές κλινικές του Νοσοκομείου Ρεθύμνου έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια. Η έλλειψη προσωπικού είναι τέτοια, ώστε να μην αρκούν οι γιατροί για την ασφαλή κάλυψη των εφημεριών και να κλείνουν εφημερίες όπως της ορθοπεδικής κλινικής, που παρέμεινε χωρίς εφημερεύοντα ήδη για δύο μέρες αυτό το μήνα. Τα αλλεπάλληλα εντέλλεσθε για εφημερίες και η πίεση να γίνονται ανελλιπώς τα τακτικά ιατρεία της ορθοπεδικής κλινικής, οδήγησαν χθες το γιατρό που κάλυπτε το ιατρείο να καταρρεύσει και να μεταφερθεί στα Επείγοντα, ενώ λειτουργούσε το ιατρείο και λαοθάλασσα ασθενών περίμενε να εξυπηρετηθεί… Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, που επιλέγουν την πολιτική των πρόχειρων μετακινήσεων και τις εντολές για υπερεργασία, αντί της ουσιαστικής στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό. Στην ίδια τραγική κατάσταση βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου Ρεθύμνου με πολλές να λειτουργούν με το μισό (ή και λιγότερο) από το προβλεπόμενο ιατρικό προσωπικό.
Η πολιτική αυτή είναι επικίνδυνη!
Δεν ανεχόμαστε άλλο τη σωματική και ψυχική μας εξάντληση!
Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου καλεί όλους τους συναδέλφους του ΓΝΝΡ σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23/4 στο νοσοκομείο για τη μαζική μας αντίδραση στην πολιτική που μας εξοντώνει.
Καλούμε επίσης το λαό του Ρεθύμνου, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να σταθούν στο πλευρό μας και να αγωνιστούν μαζί μας για την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό και την ασφαλή του λειτουργία, για το δικαίωμα σε Δωρεάν Δημόσια Υγεία που θα καλύπτει τις ανάγκες του νομού.»
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ