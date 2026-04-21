Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι (vid)

Πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία για την κοινότητα στο ΚΑΠΗ του Δήμου Μυλοποτάμο.
Πριν από περίπου τρία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Ορέων δώρισε στο Νηπιαγωγείο Κυριάννας «Το Σπιτοσχολειό» αυγά μεταξοσκώληκα, τα οποία είχε αποκτήσει από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δίνοντας την ευκαιρία στη δασκάλα Δήμητρα Κατσούλη να εισάγει τα παιδιά στην τέχνη της σηροτροφίας. Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για συνέχιση και ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, το ΚΑΠΗ Μυλοποτάμου ανέλαβε πριν λίγες ημέρες την επέκταση και φροντίδα της καλλιέργειας μεταξιού στις εγκαταστάσεις του στο Πέραμα.
Τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου αγκάλιασαν με θέρμη αυτή την πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα την καλλιέργεια του μεταξοσκώληκα. Δημιούργησαν ένα βιωματικό εργαστήριο στον χώρο του ΚΑΠΗ, το οποίο είναι διαθέσιμο για την ευρύτερη κοινότητα.
Οι εκπαιδευτικές δομές του Δήμου Μυλοποτάμου θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το εργαστήριο και να ενημερωθούν για όλα τα στάδια καλλιέργειας του μεταξιού.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των επισκεπτών αλλά και στη φροντίδα της καλλιέργειας έχουν αναλάβει τα μέλη του ΚΑΠΗ, όπως ο κ. Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος και η κ. Παντελάκη Χρυσούλα. Παράλληλα, σε διπλανό χώρο του ΚΑΠΗ Μυλοποτάμου, η κ. Βασιλάκη Μαρία από το Αργουλιό θα παρουσιάσει μέσω εκθεμάτων την καλλιέργεια του λιναριού, ενός φυτού από το οποίο παράγεται η κλωστή για τα λινά υφάσματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
Η νέα Δημοτική Αρχή, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Λαδιανό Ζαχαρία και τη διευθύντρια της δομής κ. Βελονάκη Ελευθερία, καθώς και τα δραστήρια μέλη του ΚΑΠΗ, προσβλέπουν στη δημιουργία μόνιμου βιωματικού εργαστηρίου για τη διατήρηση της παράδοσης και της κληρονομιάς στις νεότερες γενιές. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του ΚΑΠΗ και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα.
