ΕΓΚΛΗΜΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγωδία με την 43χρονη: Μια κάμερα που “έπιασε” το smart του 39χρονου οδήγησε στη νεκρή Ελευθερία!

Από: ΠΚ team

Λίγες ώρες μετά το υλικό από την κάμερα της καφετέριας στους Αθανάτους δείχνει τον 39χρονο να κινείται με τα πόδια, να παίρνει ταξί και να κατευθύνεται στο Ηράκλειο.

Η κάμερα μιας καφετέριας στην περιοχή των Αθανάτων οδήγησε τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου και τελικώς βρέθηκε νεκρή, με τραύμα από όπλο, η 44χρονη Ελευθερία…

Το υλικό από την επιχείρηση αποδείχτηκε καταλυτικό για το που θα πρέπει να γίνουν οι αναζητήσεις της άτυχης γυναίκας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους στιγμιότυπο το οποίο δείχνει ένα smart που για την αστυνομία οδηγός του ήταν ο 39χρονος αυτόχειρας να κινείται με κατεύθυνση τη Μεσαρά.

Συγκεκριμένα, όπως γράψαμε, επιχείρηση στην περιοχή των Δαφνών δείχνει την 44χρονη να περνάει από μια ευθεία στην περιοχη των Δαφνών, αλλά να μην βγαίνει το όχημα της στην εθνική οδό Ηρακλείου Μοιρών. Λίγες ώρες μετά το υλικό από την κάμερα της καφετέριας στους Αθανάτους δείχνει τον 39χρονο να κινείται με τα πόδια, να παίρνει ταξί και να κατευθύνεται στο Ηράκλειο. Υπάρχει σχετική κατάθεση στις Αρχές.

Δύο με τρεις ώρες μετά η ίδια κάμερα από την συγκεκριμένη καφετέρια δείχνει τον 39χρονο με ένα smart να κατευθύνεται προς Μεσαρά

Η 44χρονη βρεθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, καθισμένη στο πίσω κάθισμα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, και από τα στοιχεία που υπάρχουν, έχει τραύμα από πυροβόλο όπλο

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
