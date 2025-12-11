Ηράκλειο:Συλλυπητήρια δήλωση Δημάρχου Μαλεβιζίου για το θάνατο του Γιώργου Τζωράκη

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θάνατο του επιχειρηματία Γιώργου Τζωράκη:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Τζωράκη, ενός αυτοδημιούργητου επιχειρηματία από τον Κρουσώνα, ο οποίος με το ήθος, τη δημιουργικότητά του και τη διαρκή του πρόοδο συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του χωριού του και συνολικά του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Γιώργος Τζωράκης υπήρξε ένας άνθρωπος με έντονο αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Δεν ήταν λίγες οι φορές που στάθηκε δίπλα στην κοινωνία, διακριτικά αλλά σταθερά, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συλλογικότητας και της στήριξης των συμπολιτών μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον κοινωνικό ιστό του Δήμου. Εκ μέρους του Δήμου Μαλεβιζίου εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.»