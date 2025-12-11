ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συλλυπητήρια δήλωση Δημάρχου Μαλεβιζίου για το θάνατο του Γιώργου Τζωράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θάνατο του επιχειρηματία Γιώργου Τζωράκη:
«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Τζωράκη, ενός αυτοδημιούργητου επιχειρηματία από τον Κρουσώνα, ο οποίος με το ήθος, τη δημιουργικότητά του και τη διαρκή του πρόοδο συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του χωριού του και συνολικά του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Γιώργος Τζωράκης υπήρξε ένας άνθρωπος με έντονο αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Δεν ήταν λίγες οι φορές που στάθηκε δίπλα στην κοινωνία, διακριτικά αλλά σταθερά, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συλλογικότητας και της στήριξης των συμπολιτών μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον κοινωνικό ιστό του Δήμου. Εκ μέρους του Δήμου Μαλεβιζίου εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση με Χατζηδάκη-Τσιάρα...

0
Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης καθώς από...

Βήματα προσέγγισης στη συνάντηση Χατζηδάκη/Τσιάρα με τους...

0
Στην αντιπροσωπεία των Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων διευκρινίστηκε ότι...

Κρήτη: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση με Χατζηδάκη-Τσιάρα...

0
Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης καθώς από...

Βήματα προσέγγισης στη συνάντηση Χατζηδάκη/Τσιάρα με τους...

0
Στην αντιπροσωπεία των Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων διευκρινίστηκε ότι...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Προσοχή: Δίχως τέλος οι απάτες στην Κρήτη με τους μαϊμού λογιστες
Επόμενο άρθρο
Νέα αναβολή στη δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο με την Πόρσε
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρούτε: Προετοιμαστείτε για πόλεμο – Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Μαρκ Ρούτε κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να ενισχύσουν...

Κρήτη: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση με Χατζηδάκη-Τσιάρα – Εναντιώνονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι στον κυβερνητικό εμπαιγμό

ΠΚ team ΠΚ team -
Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης καθώς από...

Συναγερμός στις ευρωπαϊκές αγορές για ελληνικά μανταρίνια γεμάτα φυτοφάρμακα

ΠΚ team ΠΚ team -
Υπέρβαση υπολειμμάτων σε φυτοφάρμακων καταγράφηκε σε κλημεντίνες ελληνικής προέλευσης. Συναγερμός...

Επιπλέον 21 εκατ. για ζωοτροφές – Νέα ενισχυμένη στήριξη των κτηνοτρόφων με 50% αύξηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 208989/1.8.2025...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST