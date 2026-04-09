Στο Ηράκλειο και τα Χανιά το Άγιο Φως: Οι λεπτομέρειες της υποδοχής και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης αναμένεται και φέτος η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Κρήτη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης σε κάθε γωνιά του νησιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί από την Αθήνα με ειδικές πτήσεις και θα φτάσει αρχικά στο Ηράκλειο στις 21:45, όπου θα το παραλάβει ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης. Λίγη ώρα αργότερα, στις 22:05, αναμένεται η άφιξή του και στα Χανιά, όπου θα το υποδεχθεί ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Εικοσιδέκας. Μετά την άφιξή του, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή υποδοχής στα αεροδρόμια, συνοδευόμενη από δέηση, ενώ στη συνέχεια το Άγιο Φως θα παραδοθεί στους εκπροσώπους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων, προκειμένου να διανεμηθεί στους ναούς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με πτήσεις της Sky Express, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη παράδοση του Αγίου Φωτός πριν την Ανάσταση, ώστε οι πιστοί να το υποδεχθούν στις εκκλησίες κατά την κορύφωση των πασχαλινών ακολουθιών. Με ανακοίνωσή της η Εκκλησία της Κρήτης ενημερώνει τους πιστούς για τα εξής: «Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινώνεται ὅτι τό Ἅγιον Φῶς θά μεταφερθῆ τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου, 11ης Ἀπριλίου 2026, ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος τῶν Ἀθηνῶν εἰς τόν Ἀερολιμένα Ἡρακλείου, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνος Βασιλάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (προβλεπομένη ὥρα ἀφίξεως εἰς τό Ἡράκλειον 21.45’). Ἐπίσης, τό Ἅγιον Φῶς θά μεταφερθῇ ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος τῶν Ἀθηνῶν εἰς τόν Ἀερολιμένα Χανίων, ὅπερ θά παραληφθῇ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου (προβλεπομένη ὥρα ἀφίξεως εἰς τά Χανιά 22.05’). Τό Ἅγιον Φῶς, μετά τήν εἰθισμένην Τελετήν ὑποδοχῆς καί τήν Δέησιν ἐν τῷ Ἀερολιμένι, θά παραδοθῇ εἰς τούς Ἐκπροσώπους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης»