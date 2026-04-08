Πάσχα στην Κρήτη: Τιμές ξενοδοχείων στο 1/3 σε σχέση με το καλοκαίρι

Ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για τους ξένους αλλά και τους ντόπιους γίνεται η Κρήτη τις ημέρες του Πάσχα.
Παρά το γεγονός ότι οι μηχανές του κλάδου έχουν πάρει μπροστά, η κίνηση είναι προς το παρόν περιορισμένη, λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και του πρώιμου εορτασμού του Πάσχα.
Προκειμένου να τονώσουν τη ζήτηση, πολλοί ξενοδόχοι του νησιού προχωρούν σε μειώσεις τιμών που αγγίζουν το 25% με 30%.
Έτσι η Κρήτη γίνεται ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για τους ξένους αλλά και για τους ντόπιους.
Ελκυστικές τιμές
«Αυτή την περίοδο, οι τιμές βρίσκονται μόλις στο 1/3 σε σχέση με το καλοκαίρι. Ο κόσμος μπορεί να βρει πολύ καλά καταλύματα, με εξαιρετικό σέρβις» είπε στο patris.gr η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου Νάντια Ταμιωλάκη.
«Εκπτώσεις στις τιμές κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή» σχολίασε ο πρόεδρος των Ξενοδόχων του Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, τονίζοντας ότι παρά τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος η κίνηση θα πάει καλά.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αναπόφευκτα επηρεάσει κάπως τον ρυθμό των νέων κρατήσεων, ωστόσο το θετικό μήνυμα έρχεται από το μέτωπο των ακυρώσεων, οι οποίες παραμένουν σε μηδαμινά επίπεδα. Οι τουριστικοί φορείς εμφανίζονται αισιόδοξοι, εκτιμώντας πως, παρά τις αντιξοότητες, η σεζόν θα κλείσει με θετικό πρόσημο.
Χιλιάδες αφίξεις
Παρά το γενικότερο κλίμα επιφυλακτικότητας, οι αριθμοί δείχνουν ότι χιλιάδες ταξιδιώτες επιλέγουν ήδη το νησί για τις διακοπές τους.
Όπως έγραψε το patris.gr 15.500 αφίξεις καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μόνο κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου.
Εξάλλου 60 έως 70 πτήσεις ημερησίως αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη κ. Ιάκωβο Ουρανό.
Στην κορυφή των αφίξεων βρίσκεται η Γερμανία, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να ακολουθούν.
Λόγω της πολεμικής σύρραξης, οι πτήσεις από το Ισραήλ παραμένουν ανενεργές, ενώ οι προορισμοί του Κόλπου έχουν τεθεί εκτός κάδρου από τα μεγάλα πρακτορεία. Αυτό στρέφει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων αποκλειστικά σε ασφαλείς προορισμούς της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον τουριστικό κολοσσό TUI, η Κρήτη παραμένει στην ελίτ των προτιμήσεων, μαζί με τη Ρόδο, την Κω, τη Μαγιόρκα και την Αττάλεια.
Κρήτη: Δαπάνες τουριστών με κάρτα
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Visa που κατατέθηκαν στην Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη δυναμική για το 2025.
Η χρήση ξένων καρτών Visa για αγορές σε φυσικά σημεία πώλησης εντός της χώρας αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των ξένων επισκεπτών για την ελληνική αγορά.
Η τουριστική κίνηση τροφοδοτήθηκε κυρίως από παραδοσιακές αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην πρώτη θέση με αύξηση δαπανών 13%, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας.
Εντυπωσιακή άνοδο σημείωσε η Τουρκία, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις δαπάνες (31%), ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένος ήταν και ο αριθμός των επισκεπτών από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
Οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή, αναδεικνύοντας διαφορετικές περιοχές της χώρας:
Η Αττική κυριαρχεί σχεδόν όλο τον χρόνο, αποτελώντας τον βασικό οικονομικό πνεύμονα με το 25% των συνολικών εσόδων.
Το Νότιο Αιγαίο παίρνει τα ηνία κατά τη θερινή περίοδο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε έσοδα πανελλαδικά.
Η Κρήτη παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση,ενώ ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Μακεδονία, η οποία διατηρεί υψηλή δημοτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Είναι σημαντικό ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές είδαν τις εισπράξεις τους να αναπτύσσονται με ρυθμό ταχύτερο από τον εθνικό μέσο όρο του 12%.
Που ξοδεύουν οι τουρίστες
Η ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών δείχνει ότι η εστίαση αποτελεί την προτεραιότητα των επισκεπτών, σημειώνοντας άνοδο 15%.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι αγορές στο λιανεμπόριο και οι δαπάνες για διαμονή σε ξενοδοχεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της ψυχαγωγίας, αν και έρχεται πιο πίσω σε συνολικό όγκο, εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, γεγονός που υποδηλώνει μια νέα τάση στις εμπειρίες που αναζητούν οι τουρίστες στην Ελλάδα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ