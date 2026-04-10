Οι Κρητικοί επιστρέφουν στο χωριό – Κάμψη στον εσωτερικό τουρισμό το Πάσχα

Χάνεται η μεσαία τάξη και από το Πασχαλινό τριήμερο. Η εικόνα από τα – μετρημένα – μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει τις πύλες τους και θα υποδεχτούν ντόπιους για το τριήμερο του Πάσχα δείχνει ότι οι «μικρομεσαίοι» που μέχρι πρότινος επέλεγαν να περάσουν την εορταστική περίοδο σε ένα ξενοδοχείο, πλέον είτε μένουν στην πόλη, είτε «ψηφίζουν»… Πάσχα στο χωριό.

«Ο κόσμος είναι λίγος και με αυτή την κατάσταση, ακόμη λιγότερος» – λέει στο neakriti.gr ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, Μανώλης Τσακαλάκης, σημειώνοντας ότι «αυτοί που πήγαιναν στα ακριβά θέρετρα, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν», εξηγώντας ότι είναι εκείνοι που θα απολαύσουν ένα τριήμερο είτε αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου είτε όχι, οι οποίοι όμως συνεχώς λιγοστεύουν.

Όσο για τους απόδημους Κρήτες από την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα «θα έρθουν ξανά φέτος, αλλά θα ξεσκονίσουν τα πατρογονικά τους, θα μείνουν εκεί και θα προσκαλέσουν και φίλους» – αναφέρει ο κ.Τσακαλάκης.

Η μειωμένη ζήτηση για το εορταστικό τριήμερο έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν ήδη λιγότερα ξενοδοχεία – περίπου ένα 20% έχει ανοίξει, εκτιμά ο Μ.Τσακαλάκης – ενώ κατά τα τέλη Απρίλη αναμένεται να ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία.

«Ο κόσμος αναμένει τί μέλλει γενέσθαι και τί θα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ» – προσθέτει ο έμπειρος παράγοντας του Τουρισμού, εκφράζοντας τη γενικευμένη ελπίδα για άμεση έξοδο από την κρίση. Τονίζει μάλιστα και την ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης λέγοντας πως είναι «ανθρωπιστικό πρόβλημα, να σκοτώνονται άνθρωποι εν έτει 2026».

Χαμένο, για φέτος, το «στοίχημα» του 10μηνου τουρισμού

Το «φρένο» στις κρατήσεις που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, φέτος, δεν περιορίστηκε στη μείωση του ρυθμού, αλλά εξελίχθηκε σε «πάγωμα», φτάνοντας και σε ακυρώσεις κρατήσεων το τελευταίο διάστημα. «Ο Απρίλιος χάθηκε» – διαπιστώνει ο κ.Τσαλακάκης, εκφράζοντας τον προβληματισμό του και για τον Μάιο για τον οποία η «παρτίδα» μοιάζει να χάνεται, τουλάχιστον «αν εντός των επόμενων 15 ημερών δε βρεθεί λύση».

Για τους καλοκαιρινούς μήνες, τα πράγματα είναι σε καλά επίπεδα, όμως αυτή είναι η παραδοσιακή υψηλή σεζόν για τον Τουρισμό της Κρήτης. Για την τρέχουσα χρονιά φαίνεται ότι μεγάλος στόχος του 10μηνου τουρισμού έχει χαθεί, με τους παράγοντες του Τουρισμού να στρέφουν το βλέμμα πια στον Νοέμβριο, με την ελπίδα να έχει εκτονωθεί η κατάσταση.

«Προσπαθούμε για ένα πρόγραμμα 10 μηνών, συζητάμε με την TUI, μάς βοηθάει και η Περιφέρεια Κρήτης» – αναφέρει ο Μανώλης Τσακαλάκης. Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά των απευθείας πτήσεων προς την Κρήτη, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, που ενισχύουν την κίνηση στο νησί.

Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της σύνδεσης με την Κύπρο, με το δρομολόγιο Ηράκλειο-Λάρνακα, που έδειξε δυναμική αλλά διεκόπη λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Πολύ καλά πηγαίνουν οι – καθ’όλη τη διάρκεια του έτους – πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Μόναχο και τη Φραγκφούρτη, καθώς και η σύνδεση με το Άμστερνταμ. Επιβράδυνση καταγράφεται στις πτήσεις που συνδέεουν απευθείας το Ηράκλειο με την Κωνσταντινούπολη, ενώ οι συζητήσεις αυτό το διάστημα εστιάζουν στην απευθείας σύνδεση του Ηρακλείου με το Παρίσι.

Το στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μοιάζει να έχει σύμμαχό του τον «ισχυρό άνδρα» της TUI, Sebastian Ebel, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο είχε υποσχεθεί ότι ο τουριστικός κολοσσός θα «μπει» δυναμικά στο «παιχνίδι» στην Κρήτη ενισχύοντας τον 10μηνο τουρισμό. «Αν αυτό γίνει, ο τουρισμός στην Κρήτη θα κρατηθεί.

Ακόμη και μεγάλα resorts θα παραμένουν ανοιχτά ως τα τέλη του χρόνου, θα κλείνουν για δύο μήνες και θα ανοίγουν ξανά τον Μάρτιο» – αναφέρει ο Μανώλης Τσακαλάκης, εξηγώντας τα αλυσιδωτά οφέλη ενός τέτοιου ενδεχομένου – στην οικονομία, αλλά και στους ίδιους τους εργαζόμενους στον Τουρισμό που θα έχουν σταθερή εργασία για μεγαλύτερο διάστημα, χωρίς να αναγκάζονται να στηρίζονται σε ένα επίδομα ανεργίας.