Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη ατόμου με όπλα και ναρκωτικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά
Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 461 φυσίγγια, 2,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά και χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ

Συνελήφθη χθες (09.04.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποίησαν χθες (09.04.2026) το απόγευμα νομότυπη έρευνα στην οικία 66χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν και κατέσχεσαν :
• 461 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων

• Πιστόλι κρότου
• 2,2 γραμμάρια κοκαΐνης
• Ζυγαριά

• Χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST