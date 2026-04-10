Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Συνελήφθη την 08.04. 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 68χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (εισαγωγή και μεταφορά) στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 08.04.2026 κατά τη διάρκεια ελέγχων της Τελωνειακής Υπηρεσίας μετά την άφιξη ημεδαπού από χώρα του εξωτερικού στον Αερολιμένα Χανίων, βρεθήκαν επιμελώς κρυμμένα στις αποσκευές του και κατασχέθηκαν:

• 8 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια
• 2 κορμοί πυροβόλων όπλων
• 4 συσκευές γαιοεντοπισμού

Επίσης ανευρέθηκαν κοσμήματα και τιμαλφή για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί δήλωση στις Τελωνειακές Αρχές από τις οποίες επίσης δεσμεύθηκε το χρηματικό ποσό των 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων Αμερικής για περαιτέρω διερεύνηση περί του νομίμου της κατοχής.

Πρωινές ώρες χθες (09.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην οικία του ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Χανίων όπου βρεθήκαν και κατασχέθηκαν :

• επικρουστήρας πολεμικού τουφεκίου,
• φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο
• εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένο σε φακό.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Hράκλειο:Στο Παζάρι του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων...

0
Στο καθιερωμένο παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου...

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού...

0
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την...

Hράκλειο:Στο Παζάρι του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων...

0
Στο καθιερωμένο παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου...

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού...

0
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την...
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Σύλληψη ατόμου με όπλα και ναρκωτικά
Επόμενο άρθρο
Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για το Πάσχα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

«Η Ζωή εν Τάφω» – Η συγκλονιστική συνύπαρξη του Νίκου Ξυλούρη με τον Μανώλη Μητσιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ημέρα πένθους και νηστείας για όλη την Χριστιανοσύνη η...

Πάνω από 400€ το πασχαλινό τραπέζι – Το ωράριο των καταστημάτων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά με το βλέμμα στις...

Hράκλειο:Στο Παζάρι του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων η Ελένη Βατσινά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο καθιερωμένο παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου...

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το Πάσχα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST