Ηράκλειο:Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με την Καμεράτα του Μονάχου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Η Καμεράτα του Μονάχου εγκαινιάζει στις 3 και στις 4 Ιανουαρίου τη νέα μουσική χρονιά στο ΠΣΚΗ με την πανηγυρική πρωτοχρονιάτικη συναυλία.

Η περίφημη γερμανική ορχήστρα, η οποία αποτελεί ένα από τα

πλέον αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά μουσικά σύνολα, έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δεσμό με το Ηράκλειο και με τον μαέστρο Μύρωνα Μιχαηλίδη μετά τη θριαμβευτική συναυλία στο ΠΣΚΗ στις αρχές της περσινής χρονιάς που ενθουσίασε το κοινό της Κρήτης.

Στις πρώτες μέρες του 2026 η Καμεράτα του Μονάχου επανέρχεται στο ΠΣΚΗ με ανανεωμένο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα για να υποδεχθεί τον καινούργιο χρόνο μαζί με το φιλόμουσο κοινό.

Η συναυλία περιλαμβάνει αγαπημένα σε όλους έργα του Γιόχαν Στράους, αλλά όχι μόνο. Θα απολαύσουμε επίσης αποσπάσματα από την “Απαγωγή από το Σεράι” του Μότσαρτ, από την “Κάρμεν” του Μπιζέ και από την οπερέτα του Γιόχαν Στράους “Νυχτερίδα”, μία άρια από τον “Ριγκολέττο” του Βέρντι, ντουέτα από τη “Λουτσία ντι Λαμμερμούρ” και από το “Ελιξίριο του έρωτα” του Ντονιτσέττι, ενώ θα ακούσουμε και υπέροχα αποσπάσματα από έργα του Γάλλου συνθέτη όπερας και μπαλέτου Λεό Ντελίμπ.

Η Καμεράτα του Μονάχου ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 1998 στο Μόναχο, με πρωτοβουλία επιφανών μουσικών που αναζητούσαν μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία και αποτελείται από κορυφαίους σολίστ που προέρχονται από τις μεγάλες ορχήστρες του Μονάχου, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μονάχου ή η Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας.

Βασικά στοιχεία του καλλιτεχνικού στίγματος της ορχήστρας είναι η κρυστάλλινη καθαρότητα του ήχου που επιτρέπει σε κάθε όργανο να ακούγεται καθαρά χωρίς να χάνεται η συνοχή του συνόλου, το ευρύ ρεπερτόριο, η πειθαρχημένη ελευθερία που συνδυάζει την άψογη γερμανική τεχνική με την εκφραστικότητα, καθώς και ο συνδυασμός της παράδοσης με μια πιο σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

Χαρακτηριστικό της Καμεράτας του Μονάχου είναι επίσης η ευελιξία της, καθώς δεν είναι μια “στατική” ορχήστρα, αλλά περισσότερο ένας ζωντανός οργανισμός “βιρτουόζων εν δράσει” που ταξιδεύει ανά τον κόσμο σε πιο μικρά σχήματα.

Σε κάθε συναυλία το κοινό έχει τη μοναδική εμπειρία να παρακολουθήσει επί σκηνής μια “εθνική ομάδα” κορυφαίων μουσικών, γι’ αυτό εξάλλου στις διεθνείς περιοδείες και στα μεγάλα φεστιβάλ τα εισιτήρια εξαντλούνται ακόμα και μήνες πριν.

Όπως και πέρυσι, την Καμεράτα του Μονάχου θα διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΠΣΚΗ Μύρων Μιχαηλίδης, μπολιάζοντας την υψηλή γερμανική δεξιοτεχνία με την αφηγηματικότητα και την “ανάσα” του μεσογειακού ταμπεραμέντου του.

Συντελεστές:

• Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

• Καμεράτα του Μονάχου

• Υψίφωνος: Mira Dozio

• Τενόρος: Brett Sprague

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 35€, 25€ και 18€ (γενική είσοδος) και 18€ και 12€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4nCefq4q7fY