Ηράκλειο:Το ντοκιμαντέρ του Δήμου Μαλεβιζίου «Ίχνη Αίματος» θα προβληθεί στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Την Κυριακή, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ «Ίχνη Αίματος», παραγωγής του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στην Α΄ Αίθουσα Προβολών του Φεστιβάλ, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Το ντοκιμαντέρ «Ίχνη Αίματος» αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αποτυπώνοντας τα γεγονότα του ματωμένου Αυγούστου του 1944 στα μαρτυρικά χωριά Δαμάστα και Σάρχος.

Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα ή μεγάλωσαν με τη μνήμη τους, αναδεικνύεται η τραγική σελίδα της τοπικής ιστορίας και η ανάγκη να μείνει ζωντανή στη συλλογική συνείδηση.

Μετά την πρώτη προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, θα ακολουθήσουν προβολές στο Δήμο Μαλεβιζίου ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους να γνωρίσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Μαλεβιζίου.