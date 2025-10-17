ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Το ντοκιμαντέρ του Δήμου Μαλεβιζίου «Ίχνη Αίματος» θα προβληθεί στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ «Ίχνη Αίματος», παραγωγής του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στην Α΄ Αίθουσα Προβολών του Φεστιβάλ, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Το ντοκιμαντέρ «Ίχνη Αίματος» αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αποτυπώνοντας τα γεγονότα του ματωμένου Αυγούστου του 1944 στα μαρτυρικά χωριά Δαμάστα και Σάρχος.

Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα ή μεγάλωσαν με τη μνήμη τους, αναδεικνύεται η τραγική σελίδα της τοπικής ιστορίας και η ανάγκη να μείνει ζωντανή στη συλλογική συνείδηση.

Μετά την πρώτη προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, θα ακολουθήσουν προβολές στο Δήμο Μαλεβιζίου ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους να γνωρίσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Μαλεβιζίου.

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου
Ρέθυμνο:Δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας σε ενήλικες γυναίκες προσφέρει το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Ρεθύμνης.
Ρέθυμνο:Δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας σε ενήλικες γυναίκες προσφέρει το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Ρεθύμνης.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σεμινάριο Αυτοάμυνας και Αυτοπροστασίας θα έχουν τη δυνατότητα...

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για (2) απόπειρες κλοπής Συνελήφθη χθες...

Ρέθυμνο: Διαμαρτυρίες Εκπαιδευτικών στην Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο Ειδικό Σχολείο στα Μισίρια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΗΥπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τα εγκαίνια του...

Δήμος Χανίων:Προχωρά το έργο των τριάντα οικοδομικών τετραγώνων στην καρδιά της πόλης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ασφαλτοστρώνονται οι οδοί Καραϊσκάκη, Μυλωνογιάννη, Υψηλαντών και Γρηγορίου Ε΄ Από...

