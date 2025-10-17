Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου

Συνελήφθη ημεδαπός για (2) απόπειρες κλοπής

Συνελήφθη χθες (16.10.2025) βραδινές ώρες 47χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για δύο (2) απόπειρες κλοπής.

Ειδικότερα προχθές (15.10.2025) ξημερώματα στο Ηράκλειο άγνωστος δράστης προκάλεσε φθορές σε δύο ταξί αυτοκίνητα με σκοπό την κλοπή πλην όμως δεν τελεσφόρησαν και τράπηκε σε φυγή.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκε ο 47χρονος ως δράστης των ανωτέρω πράξεων και κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Συνελήφθησαν χθες (16.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς δύο αλλοδαποί ηλικίας 24 και 30 ετών κατηγορούμενοι για κλοπή.

Ειδικότερα προχθές (15.10.2025) το μεσημέρι οι δύο αλλοδαποί αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας ημεδαπού από περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε χθες (16.10.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας η δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί και συνελήφθησαν.

Αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα αποδόθηκε στον παθόντα.

Προανάκριση διενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Συνελήφθη ημεδαπός για (2) κλοπές

Συνελήφθη χθες (16.10.2025) μεσημβρινές ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου 46χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα χθες (16.10.2025) το μεσημέρι ο 46χρονος αφαίρεσε από βοηθητικό χώρο του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου τσάντα εργαζόμενης ημεδαπής η οποία περιείχε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι σε προγενέστερο χρόνο της ίδιας ημέρας είχε διαπράξει ακόμα μια κλοπή από γραφείο δημόσιας Υπηρεσίας στο Ηράκλειο αφαιρώντας τσάντα εργαζόμενης ημεδαπής η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Αφαιρεθέντα είδη βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν και στις δύο παθούσες.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.