Ρέθυμνο: Διαμαρτυρίες Εκπαιδευτικών στην Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο Ειδικό Σχολείο στα Μισίρια

ΗΥπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τα εγκαίνια του νέου σχολείου στο Πάνορμο έφτασε σήμερα στο Ρέθυμνο και συνοδευόμενη από τον Ρεθεμνιώτη Υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, ξεκίνησαετο πρόγραμμα επισκέψεων που είχε προγραμματίσει στην περιοχή.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της ήταν το Ειδικό Σχολείο στα Μισίρια, όπου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Εκεί, την υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα συνεχιζόμενα κενά στα σχολεία του νομού Ρεθύμνου και τα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Οι δύο σύλλογοι, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ΕΛΜΕ Ρεθύμνης, είχαν απευθύνει κάλεσμα στους συναδέλφους τους για συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα στελέχωσης και χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Ρέθυμνο, η κα Ζαχαράκη θα συνεχίσει τις επισκέψεις της σε σχολικές μονάδες και στις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα συναντήσει το Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου.

Η επίσκεψή της θα ολοκληρωθεί με την παρουσία της στα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου στο Πάνορμο, όπου επίσης θα είναι παρόντες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.