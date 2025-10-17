Δήμος Χανίων:Προχωρά το έργο των τριάντα οικοδομικών τετραγώνων στην καρδιά της πόλης

Ασφαλτοστρώνονται οι οδοί Καραϊσκάκη, Μυλωνογιάννη, Υψηλαντών και Γρηγορίου Ε΄

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και έως την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Καραϊσκάκη και Μυλωνογιάννη (από Κυδωνίας έως Μπότσαρη), καθώς και στις οδούς Υψηλαντών και Γρηγορίου Ε΄ (από Περίδου έως Ζυμβρακάκηδων), λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αποτελούν το τελικό στάδιο των παρεμβάσεων αναβάθμισης στα συγκεκριμένα τμήματα, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η ανάπλαση των πεζοδρομίων, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση οικιστικού κέντρου του Δήμου Χανίων» που καλύπτει τριάντα οικοδομικά τετράγωνα στην καρδιά της πόλης.

Με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν δενδροφυτεύσεις που θα εξασφαλίσουν την αναβάθμισης της αισθητικής και της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των δημοτών και συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων και κυκλοφοριακής συμφόρησης.