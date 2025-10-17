ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Διάκριση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος ΔΕΤ Δρ. Κωνσταντίνου Βασσάκη στα Hellenic Responsible Business Awards 2025

Διάκριση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος ΔΕΤ Δρ. Κωνσταντίνου Βασσάκη στα Hellenic Responsible Business Awards 2025 και σας επισυνάπτω σχετικές φωτογραφίες.

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (https://mst.hmu.gr/), Δρ. Κωνσταντίνος Βασσάκης, διακρίθηκε στα Hellenic Responsible Business Awards 2025, λαμβάνοντας την τιμητική διάκριση ως ένας από τους «20 Under 40» ESG & CSR Responsible Leaders.

Η συγκεκριμένη διάκριση, που απονέμεται από το περιοδικό Marketing Week, αναγνωρίζει νέους ηγέτες κάτω των 40 ετών που προωθούν την ατζέντα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εμπνέοντας θετική αλλαγή και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου και βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Όπως σημειώνει ο Δρ. Βασσάκης:«Για μένα, το ESG δεν αποτελεί απλώς ένα πλαίσιο αρχών, αλλά έναν τρόπο σκέψης και δράσης – έναν τρόπο ηγεσίας με ευθύνη, συνεργασία και σκοπό, προς όφελος των ανθρώπων, των κοινοτήτων και του πλανήτη».

