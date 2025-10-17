ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας σε ενήλικες γυναίκες προσφέρει το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Ρεθύμνης.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σεμινάριο Αυτοάμυνας και Αυτοπροστασίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενήλικες γυναίκες (άνω των 18 ετών), την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10.00-12.00 στο χώρο του Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου,

το οποίο διοργανώνουν το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρεθύμνης και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δ.Ρ.

Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που θα υλοποιήσει το Κέντρο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών που εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου κάθε χρόνου.

Θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση του κ. Κανακαράκη Παναγιώτη, Προπονητή Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Εκπαιδευτή στην Σχολή Αστυφυλάκων, από τις 10 το πρωϊ έως τις 12 το μεσημέρι , στο χώρο του Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου (Λουκάρεως 9, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνης).

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, καλούν τις συμπολίτισσες να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους στο Κέντρο Συμβουλευτικής, στο τηλέφωνο 28310 56607 ( Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 π.μ.- 15.00).

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν, με την ανιδιοτελή συνδρομή του κ. Π. Κανακαράκη.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών λειτουργεί με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

