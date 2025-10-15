ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ξεκινά την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου το 1ο Gortys Forum 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

– Όλες οι Πληροφορίες για τη Μετακίνηση και το Πρόγραμμα

Το Gortys Forum 2025 ανοίγει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 τις πύλες του στη Γόρτυνα, με ένα διήμερο γεμάτο διαλόγους, ιδέες και προτάσεις για τη δημοκρατία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στον χώρο του Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς, έναν σύγχρονο πολιτιστικό κόμβο στην καρδιά της Κρήτης.
📍Τοποθεσία Μουσείου:

Δείτε την τοποθεσία του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς
🚍Μετακίνηση με ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου:

Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια προς το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς για όλους τους συμμετέχοντες του Gortys Forum.

Για να επωφεληθείτε της έκπτωσης, αρκεί να επιδείξετε το email εγγραφής συμμετοχής στο Φόρουμ, κατά την αγορά του εισιτηρίου.
🗓️ Πρόγραμμα Gortys Forum 2025:

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον επίσημο ιστότοπο του Φόρουμ:
👉 institouto.eu
Η ομάδα του Gortys Forum ανυπομονεί να σας υποδεχτεί στη Γόρτυνα για ένα διήμερο γεμάτο έμπνευση, γνώση και συμμετοχή!

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
