Πολυτεχνείο Κρήτης : Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα στο πλαίσιο των ErasmusDays 2025 με θέμα “Live our values, inspire our future”

Στο πλαίσιο των ErasmusDays 2025, τα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και το Τμήμα Ακαδημαϊκής και Εκπαιδευτικής Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, συνδιοργανώνουν αυτές τις ημέρες μία σειρά εκδηλώσεων που ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώνονται στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εκδηλώσεων, στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ, στο Ρέθυμνο, μέσω μιας Ημερίδας, ανοικτής στο ακαδημαϊκό και φοιτητικό κοινό, με τίτλο #Live our values, inspire our future.

Η ημερίδα εστίασε στις βασικές αξίες του προγράμματος Erasmus+, τις ευκαιρίες που προσφέρει στους συμμετέχοντες, καθώς και στα πολλαπλά οφέλη της φοιτητικής κινητικότητας-εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φοιτητές και φοιτήτριες από τα τρία Ιδρύματα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να συμμετάσχουν ενεργά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι των τριών Ιδρυμάτων, οι οποίοι προσέγγισαν την έννοια της διεθνοποίησης και τις στρατηγικές κινητικότητας μέσα από διαφορετικές οπτικές.

Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τον ρόλο του Erasmus+ στην ενίσχυση της διαφορετικότητας, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της προσωπικής ανάπτυξης των φοιτητών, αλλά και στη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, τον λόγο πήραν οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και βιωματικές εμπειρίες, αναφέρθηκαν στην καθημερινότητα στο εξωτερικό, στη συμβολή του Erasmus+ στην επαγγελματική τους πορεία, στις πολιτισμικές διαφορές που βίωσαν και στους δεσμούς που δημιούργησαν σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις τους προσέδωσαν στην εκδήλωση αμεσότητα και ζωντάνια, αποδεικνύοντας στην πράξη τον αντίκτυπο του προγράμματος.