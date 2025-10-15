ΚΡΗΤΗ

Ορκωμοσία 3 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Τρείς νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τους:

-Αλεξάνδρα Κ. Γλυκάκη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού), που θα υπηρετήσει στην Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

-Ευσταθία Μ. Σταματάκη, ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων που θα υπηρετήσει στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης

-Κωνσταντίνα Μ. Τσουδερού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που θα υπηρετήσει στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιορισθέντες καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.

Δήμος Ρεθύμνης:Το πρώτο μάθημα ζούμπα ανέβασε το...

0
Η ευεξία, η χαλάρωση, η διασκέδαση και η αγάπη...

Συγχαρητήριο Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη αναφορικά...

0
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ...

