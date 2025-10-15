Ορκωμοσία 3 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Τρείς νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τους:

-Αλεξάνδρα Κ. Γλυκάκη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού), που θα υπηρετήσει στην Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

-Ευσταθία Μ. Σταματάκη, ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων που θα υπηρετήσει στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης

-Κωνσταντίνα Μ. Τσουδερού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που θα υπηρετήσει στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιορισθέντες καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.