Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Αξιοποιούμε όλα τα στελέχη, συνεχίζοντας με ενότητα και αποφασιστικότητα το έργο μας»

Με απόφαση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με διάρκεια θητείας έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η νέα σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας Διοίκησης περιλαμβάνει τόσο νέα όσο και έμπειρα στελέχη, τα οποία αναλαμβάνουν ρόλο ευθύνης, με στόχο τη συνέχιση και ενίσχυση του έργου της Δημοτικής Αρχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2939/2025 απόφαση Δημάρχου (με Αρ. Πρωτ. 25072), καθήκοντα Αντιδημάρχων αναλαμβάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

2. Δραμουντάνη – Κουτεντάκη Όλγα: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Οικιστικής Ανασυγκρότησης

3. Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Παραλιακού Μετώπου

4. Καλογερίδης Γρηγόριος: Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Ηλεκτροφωτισμού

5. Κουρλετάκης Εμμανουήλ: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Οδοποιίας

6. Κουτσαντωνάκης Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Χωροταξίας και θεμάτων Αεροδρομίου (άμισθος)

7. Συμιανάκης Ιωάννης: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος (άμισθος)

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Αγγελάκη Ευαγγελία: Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής

2. Ψυλλάκης Στέφανος: Παιδείας και Αθλητισμού

Στη διάρκεια της συνάντησης της Δημοτικής Ομάδας, ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους, ανέλυσε εκτενώς τα νέα καθήκοντα της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο και παρουσίασε τις προτεραιότητες και τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί.

Με αφορμή την ανακοίνωση των νέων Αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί τη νέα περίοδο για τη δημοτική μας ομάδα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των στελεχών μας, καθώς η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας απαιτεί τη συνέργεια και την προσπάθεια όλων, με κάθε μέλος της ομάδας να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια, με στόχο την ανάταξη του τόπου.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους του Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν μέχρι σήμερα και παρά τις αντιξοότητες, τα πολλά και σοβαρά ζητήματα που εξακολουθούν να μας ταλανίζουν, έχουμε προχωρήσει με σχέδιο και προτεραιότητες, τόσο στην ανασυγκρότηση του τόπου όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κατασκευή του Α/Δ και την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προσφέρει.

Στους νέους Αντιδημάρχους και στους Εντεταλμένους Συμβούλους, εύχομαι καλή επιτυχία στα δύσκολα καθήκοντά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούν τόσο με τους Δημοτικούς Συμβούλους όσο και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων με ενότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του τόπου.

Η μέχρι τώρα πορεία μας, αποτελεί οδηγό για να συνεχίσουμε το έργο της διοικητικής, οικονομικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης του Δήμου μας, με όραμα την αναγέννηση του τόπου. Θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των συνδημοτών μας, συνεχίζοντας να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί Αντιδήμαρχος κ. Δραμουντάνη – Κουτεντάκη Όλγα και όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου, θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση για τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://shorturl.at/MI84A