ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς,

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζει την διαδρομή της προσφοράς, με στόχο την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και σταθμεύει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 (από τις 09:00) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς.

Η δράση, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών – Αναπτυξιακών & Κοινωνικών Πολιτικών, στο πλαίσιο του Gortys Forum 2025, θα δώσει την ευκαιρία σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών να υποβληθούν, δωρεάν, σε μαστογραφικό έλεγχο.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις γυναίκες που, έως τώρα, δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφικό έλεγχο και σε ανασφάλιστες γυναίκες. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2892340340 και 2892340350.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα...

0
Βασίλης Κεγκέρογλου: «Αξιοποιούμε όλα τα στελέχη, συνεχίζοντας με ενότητα...

Ρέθυμνο:Εργασίες στα πρανή της οδού 14...

0
Εργασίες στα πρανή της οδού 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ) κατά...

Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα...

0
Βασίλης Κεγκέρογλου: «Αξιοποιούμε όλα τα στελέχη, συνεχίζοντας με ενότητα...

Ρέθυμνο:Εργασίες στα πρανή της οδού 14...

0
Εργασίες στα πρανή της οδού 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ) κατά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Εργασίες στα πρανή της οδού 14 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ κατά μήκος της μονής της Αγίας Ειρήνης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βασίλης Κεγκέρογλου: «Αξιοποιούμε όλα τα στελέχη, συνεχίζοντας με ενότητα...

Ρέθυμνο:Εργασίες στα πρανή της οδού 14 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ κατά μήκος της μονής της Αγίας Ειρήνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εργασίες στα πρανή της οδού 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ) κατά...

Ρέθυμνο:Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για -3- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στο...

Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την πράσινη εκπαίδευση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική συνάντηση για τα «Οικολογικά Σχολεία» Η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST