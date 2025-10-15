Δήμος Γόρτυνας:Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς,

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζει την διαδρομή της προσφοράς, με στόχο την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και σταθμεύει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 (από τις 09:00) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς.

Η δράση, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών – Αναπτυξιακών & Κοινωνικών Πολιτικών, στο πλαίσιο του Gortys Forum 2025, θα δώσει την ευκαιρία σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών να υποβληθούν, δωρεάν, σε μαστογραφικό έλεγχο.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις γυναίκες που, έως τώρα, δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφικό έλεγχο και σε ανασφάλιστες γυναίκες. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2892340340 και 2892340350.